Bakan Tekin, toplantının ardından gazetecilere, Bakanlığın web sayfası ile sosyal medya hesaplarından açıklanacak LGS sınav sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, detayları açıkladı. Peki, LGS saat kaçta açıklanacak?

LGS SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bakan Tekin, toplantının ardından gazetecilere, Bakanlığın web sayfası ile sosyal medya hesaplarından açıklanacak LGS sınav sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"LGS sınav sonuçlarını yarın saat 10.00 itibarıyla açıklıyoruz. İnşallah her şey gönüllerince olur. 14-24 Temmuz arasında ise tercihleri almış olacağız. Yerleştirme sonuçlarını da 4 Ağustos'ta açıklayacağız. Liselere geçiş bağlamında sınava girip lise tercihi yapacak çocuklarımıza Türkiye genelinde 30 bin 632 noktada çocuklarımızın tercihlerine destek olmak üzere tercih birimleri kurduk. Çocuklarımız buraya öğretmenleriyle, aileleriyle gidip tercihlerini yapabilir."

2025 LGS açıklanma saati: 11 Temmuz Perşembe saat: 10.00

LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) SINAVINA BU YIL KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 1 milyondan fazla öğrenci başvuru yaptı.