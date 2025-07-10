LGS saat kaçta açıklanacak?

LGS saat kaçta açıklanacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının yarın açıklanacağını duyurdu. Peki, LGS saat kaçta açıklanacak?

Bakan Tekin, toplantının ardından gazetecilere, Bakanlığın web sayfası ile sosyal medya hesaplarından açıklanacak LGS sınav sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, detayları açıkladı. Peki, LGS saat kaçta açıklanacak?

LGS SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bakan Tekin, toplantının ardından gazetecilere, Bakanlığın web sayfası ile sosyal medya hesaplarından açıklanacak LGS sınav sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"LGS sınav sonuçlarını yarın saat 10.00 itibarıyla açıklıyoruz. İnşallah her şey gönüllerince olur. 14-24 Temmuz arasında ise tercihleri almış olacağız. Yerleştirme sonuçlarını da 4 Ağustos'ta açıklayacağız. Liselere geçiş bağlamında sınava girip lise tercihi yapacak çocuklarımıza Türkiye genelinde 30 bin 632 noktada çocuklarımızın tercihlerine destek olmak üzere tercih birimleri kurduk. Çocuklarımız buraya öğretmenleriyle, aileleriyle gidip tercihlerini yapabilir."

LGS saat kaçta açıklanacak?

2025 LGS açıklanma saati: 11 Temmuz Perşembe saat: 10.00

LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) SINAVINA BU YIL KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 1 milyondan fazla öğrenci başvuru yaptı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevinden uzaklaştırıldı

Ev hapsi verilen Abdurrahman Tutdere ile ilgili yeni karar
Ankara'da sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Tarihi açıklama öncesi sürpriz Erdoğan-Bahçeli görüşmesi
Silah bırakma töreni için Diyarbakır'dan 4 otobüs hareket etti

Diyarbakır'da hareketlilik! Otobüsler art arda o kente hareket etti
Edin Dzeko yeni takımına imzayı attı

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'den İtalya'ya gitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP'li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak

MHP'nin kilit ismi: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.