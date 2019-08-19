LGS ek tercih dönemi başladı! Boş kontenjanlar açıklandı mı?

19.08.2019 11:07

MEB tarafından açıklanan LGS nakil tercih takvimine göre ek yerleştirme dönemi bugün başladı. Son nakil sonuçlarına göre öğrencilerin %99'u tercih yaptıkları yere yerleştiler. Bu sonuçlara göre bir okula yerleşemeyen öğrenciler, nakil ve yerleştirme komisyonlarına başvurmaları gerekiyor.

LGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir. 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA

LGS TERCİH REHBERİ

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

LGS yerleştirme sonuçlarının ardından okullara kayıt için gidecek öğrencilerin yanlarında bulundurması gereken evraklar şöyle:

*Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı),

*İlköğretim öğrenim belgesi,

*Öğrencinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi (Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecek),

*Veliye ait vukuatlı nüfus kayıt örneği,

*Veli adına 'yerleşim yeri adres belgesi' (Nüfus Müdürlüklerinden alınacak),

*4 adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf.