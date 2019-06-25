Erzurum'un Oltu ilçesinde okuyan ortaokul öğrencisi Ömer Şerif Polat, düzenli ve disiplinli çalışma sonucu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayıp tam puan almanın mutluluğunu yaşıyor.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Ömer Şerif Polat, LGS sınavında tüm soruları doğru cevaplandırarak 500 tam puan aldı.

Bu puan ile 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin girdiği sınavda tam puan alan öğrenciler arasına giren Polat, hem ailesinin, hem okulunun hem de ilçenin gururu oldu.

Sınavda tam puan almanın mutluluğunu yaşayan Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "6. sınıftan itibaren düzenli ders çalışıyorum. LGS'deki başarımın sırrı düzenli ve disiplinli çalışma." dedi.

Polat, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Annem ve babam üzerime çok titredi, öğretmenlerimiz ve okul müdürümüz de aynı şekilde. Onlar da bizlere çok yardımcı oldular." diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Osman Yeşilyurt ise Polat ile gurur duyduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Başarı tesadüfen gerçekleşen unsur değildir, ekip işidir. Polat'ın başarısında emeği geçen öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Öğretmenlerimiz bir yıl boyunca velilerimizi ziyaret ederek sadece öğrencilerimizin değil velilerin de ne tür çalışmalar yapması gerektiğini izah ettiler. Öğretmenlerimiz yıl boyunca öğrencilerimize koçluk yapıp nasıl ders çalışmaları ve nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattılar. Ayrıca randevulu ders sistemi uyguladık. Öğrencilerimiz eksik olduklarını düşündükleri konuları diledikleri öğretmen arkadaşlarımızdan randevu alarak özel bir çalışma ortamında çalışarak eksiklerini giderdiler."

Yeşilyurt. bu çalışma sisteminin de eğitimde başarı getirdiğini dile getirerek, "Bu özel yöntemler sayesinde öğrencimiz Ömer Şerif LGS'de tam puan aldı ama aynı sınavda tek yanlışı ya da 3 yanlışı olan öğrencilerimiz var. Öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyor, öğrencilerimizin aileleri, İl Milli Eğitim Müdürümüz Salih Kaygusuz ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Zengin'e desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA