LGS'de yeni kimlik zorunlu mu, şart mı? 2021 LGS sınavına eski kimlik ile girilir mi, geçerli mi?

LGS başvuru kılavuzuna göre 6 Haziran'da sınava girecek öğrencilerin yanlarında fotoğraflı kimlik belgesinin olması gerektiği yazıyor. Peki, LGS'de yeni kimlik zorunlu mu, şart mı? 2021 LGS sınavına eski kimlik ile girilir mi, geçerli mi?

Yaklaşık 1.2 milyon öğrenci 6 Haziran'da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek. 8'inci sınıfta okuyan öğrencilerin tümünün sınav için başvuruları otomatik olarak yapıldı. Zorunluluk olmadığı için isteyen öğrenciler sınava girecek.

LGS'DE YENİ KİMLİK ZORUNLU MU?

Öğrencilerin sınava girebilmeleri için yanlarında geçerli kimlik kartı olması gerekiyor. Bu belge ise 2021 Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'na göre şöyle anlatılıyor:

"Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya TC kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi)"

Fotoğraf şartı var mı?

Birçok öğrencinin nüfus cüzdanında fotoğraf bulunmuyor. Aslında bu ifade her yıl kılavuzda yer alıyor ve fotoğraflı kimlik de sınava girmek için zorunluluk taşımıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB)'den yapılan açıklamada "Kimlik kartında fotoğraf olması şartı bulunmuyor. Kimlik belgesinde öğrencinin TC kimlik numarasının yazması yeterli." denildi.

Ayrıca öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu karekodlu geçici kimlik belgesi/TC kimlik kartı talep belgesi ile sınava girebilecek.