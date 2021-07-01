LGS'de tam puan alan Denizlili öğrenciler başarılarının sırlarını anlattı
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LGS'de tam puan alan Denizlili öğrenciler başarılarının sırlarını anlattı

LGS'de tam puan alan Denizlili öğrenciler başarılarının sırlarını anlattı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Bengüsu Berra Akay, Ender Efe Savaş ve Salih Şahin, elde ettikleri başarının mutluluğunu yaşıyor.

Denizli'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Bengüsu Berra Akay, Ender Efe Savaş ve Salih Şahin, elde ettikleri başarının mutluluğunu yaşıyor.

Hayırseverler Ortaokulu öğrencisi Akar, Sayit Kalaycıoğlu Ortaokulu öğrencisi Savaş ve Gelişim Koleji öğrencisi Şahin, LGS'deki soruların tamamını doğru yanıtlayarak, 500 tam puan aldı.

Derece alan öğrencilere, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kurs gördükleri Nezihe-Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle plaket ve hediyeleri takdim edildi.

Akay, gazetecilere, sınavda başarılı olmak için çok çalıştığını söyledi.

Türkiye birincisi olmayı beklemediğini ifade eden Akay, "Benim için sürpriz oldu. Sonuçlar açıklandığında çok mutlu oldum. Heyecan verici bir his. Sınava disiplinli şekilde hazırlandım. Gün içerisinde yoğun bir tempoda çalıştım. İleride çok çalışıp genetik mühendisi olmak istiyorum." dedi.

Ender Efe Savaş ise öğretmenlerinin hazırladığı program çerçevesinde verimli bir çalışma yürüttüğünü ve başarılı olduğunu anlatarak, "İlk kez tüm soruları doğru işaretledim. Sınav öncesi yaptığım deneme sınavlarından da iyi sonuçlar alıyordum. Ancak daha önce hiçbir sınavda soruların tamamını doğru yapamamıştım. Sınav sonuçları açıklandığında tam puan aldığımı öğrendim. Çalışmalarımın karşılığını aldım. Bu nedenle çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Salih Şahin de disiplinli çalışmayla başarıya ulaştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Başarılı olduğum için çok mutluyum. Bu sonuç beklediğim bir şeydi. Hedefime ulaştım. Benim için sürpriz olmadı. Sınava düzenli ve disiplinli çalışarak hazırlandım. Öğretmenlerimin bu konuda bana çok desteği oldu. Gelecek yıl sınava girecek öğrenciler, aile ve öğretmenlerini dinlesinler. Çünkü insanlar öz eleştiri yapamayabilir. Dışarıdan birisi yardım ettiği zaman başarı çok daha kolay ulaşılabilir bir hedef olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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