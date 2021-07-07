LGS'de dereceye giren öğrencilere Taşköprü Belediye Başkanı Çatal bisiklet hediye etti
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LGS'de dereceye giren öğrencilere Taşköprü Belediye Başkanı Çatal bisiklet hediye etti

LGS'de dereceye giren öğrencilere Taşköprü Belediye Başkanı Çatal bisiklet hediye etti
Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Taşköprü Belediyesi, Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) ilçede ilk 3'e giren öğrencilere bisiklet hediye etti.

Taşköprü Belediyesi, Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) ilçede ilk 3'e giren öğrencilere bisiklet hediye etti.

Öğrenciler, velileri ve okul müdürleri ile Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ı ziyaret etti.

Sınavda ilçede ilk 3'e giren öğrencilerden Şehit İlker Narin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Selahattin Ali Öner ve Doğukan Alper Güllü ile Atatürk Ortaokulu öğrencisi Burak Baş, bisikletlerini Belediye Başkanı Çatal'dan teslim aldı.

Çatal, LGS'ye girecek öğrencilere moral vermek ve motive etmek amacıyla geçtiğimiz aylarda bunun duyurusunu yaptıklarını söyledi.

Öğrencilere hediyelerini verdiklerini anlatan Çatal, "Başarıları ile bizleri gururlandıran öğrencilerimize bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar dilerim." dedi.

LGS'de dereceye giren öğrencilere Taşköprü Belediye Başkanı Çatal bisiklet hediye etti
LGS'de dereceye giren öğrencilere Taşköprü Belediye Başkanı Çatal bisiklet hediye etti
LGS'de dereceye giren öğrencilere Taşköprü Belediye Başkanı Çatal bisiklet hediye etti
LGS'de dereceye giren öğrencilere Taşköprü Belediye Başkanı Çatal bisiklet hediye etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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