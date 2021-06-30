LGS BİRİNCİSİ AHMET'TEN ADAYLARA: BOL BOL DENEME ÇÖZÜN

? Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tam puan alan Eğitim Bilimleri Pursaklar Ortaokulu'ndan Ahmet Erhan Avcı, oldukça heyecanlı olduğunu söyledi.

? Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tam puan alan Eğitim Bilimleri Pursaklar Ortaokulu'ndan Ahmet Erhan Avcı, oldukça heyecanlı olduğunu söyledi. Sürekli ve düzenli çalıştığını anlatan Avcı, 'Pandemi bana iyi geldi, evde daha fazla kalıp ders çalıştım. Genelde deneme çözdüm, aday arkadaşlarıma da öneririm, sınavın provası gibi oluyor' dedi. Ankara Fen Lisesi'ne gitmek istediğini söyleyen Avcı, bilgisayar mühendisi olup, yazılım alanında uzmanlaşmayı hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılım gösterdiği sınavda 97 öğrenci 500 tam puan aldı.

'SINAVIN ZOR OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜŞTÜM'

Sınavda tam puan alan öğrencilerden Ahmet Erhan Avcı ise hem mutlu hem de heyecanlı olduğunu söyledi. Avcı, 'Sınavdan çıktığımda zor olduğunu düşünmüştüm çünkü bazı sorularda tereddütlerim vardı, süreyi ucu ucuna yetiştirdim. Pandemi döneminde hazırlanmak daha iyi oldu. Çünkü evde daha çok vaktim oldu. Deneme sınavı çözerek, konu çalıştım. Okulda zaman kaybetmedim, ders çalıştım' diye konuştu.

YIL BOYUNCA SORU ÇÖZDÜM

Günde 350 soru çözdüğünü belirten Avcı, 'Çalışmaya erken başladım, yaz tatilinde bütün konuları bitirmiştim. Yıl boyunca soru çözdüm. Her gün bir deneme çözüyordum. Günde 300-350 soru çözüyordum. Okulum ve öğretmenlerim de çok destek oldu. Bol bol deneme sınavı yaptılar, eksiğim kalmadı. Sık sık da konu tekrarı yaptık. Bu dönemde ailemden de çok destek gördüm, başarılarımı da onlara ithaf ediyorum. Sınava hazırlanacak adaylara deneme çözmelerini öneriyorum, çünkü sınav için prova oluyor' ifadelerini kullandı.

HOCALARIMA VE AİLEME TEŞEKKÜR EDİYORUM

Okulda hocalarının tek tek ilgilendiğini aktaran Avcı, 'Bize program çıkarıldı, ona göre çalıştık. Deneme sınavlarında eksiklerimizi tespit ederek buna yönelik çözümler sundular. Kitap okumak önemli çünkü paragraf sorularını daha kolay anlamanızı sağlıyor. Bu süreçte sadece ders çalışmadım. Hafta sonları arkadaşlarımla vakit geçirdim. Genelde hafta içi derslere odaklandım. Ankara Fen Lisesi'nde okumayı düşünüyorum. Hedefim bilgisayar mühendisliği okuyup, yazılım alanında uzmanlaşmak' dedi.

'OĞLUMU YARIŞ ATI GİBİ KOŞTURMADIM'

Ahmet'in babası Fatih Avcı da çok gururlu olduğunu dile getirerek, 'Mutluyuz, bu gururu bize yaşattığı için oğlum Ahmet'e teşekkür ediyorum. Oğluma emek veren okuluna, öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Oğlumu yarış atı gibi koşturmaktan ziyade sürekli ve düzenli çalışmasını istedim. Zaten Ahmet de öyle çalışır. Herhangi bir baskımız olmadı. Hobileri vardır, arkadaşlarıyla vakit geçirir. Profesyonel satranç oynar. Kendince robot tasarlar, küçük küçük yazılım yazar. İlla doktor, mühendis olsun bir baskımız yok, oturur konuşuruz kendi ne isterse ona göre karar veririz' diye konuştu.

Başarısından dolayı Ahmet'e okulu tarafından tablet hediye edildi. Ayrıca okul yönetimi kendisine kupa ve madalya takdim ederek, tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı