LGS birincilerinden Dost Seferoğlu'ndan "satranç" tavsiyesi Açıklaması

Samsun'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Dost Seferoğlu ve ailesi başarının mutluluğunu yaşıyor.

Samsun'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Dost Seferoğlu ve ailesi başarının mutluluğunu yaşıyor.

Sınav sonucunu "meb.gov.tr" adresinden öğrenen Seferoğlu, tam puan aldığını görünce ailesiyle büyük bir sevinç yaşadı. Sevincini AA muhabiriyle paylaşan Seferoğlu, ablası Derin Su'nun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesini kazanması üzerine ailesiyle 2 yıl önce Samsun'a yerleştiğini ve OMÜ Vakfı Kolejinde eğitimine devam ettiğini söyledi.

Buradan mezun olduğunu anlatan Seferoğlu, sınav sürecinde sınav sonucu ile ilgili bir tahminin olmadığını ve sonucu gördüğünde çok sevinç yaşadığını belirtti.

Satranç ve masa tenisi oynamayı sevdiğini dile getiren Seferoğlu, "Ne yaptığımı bilmediğim bir sınavdı. Sınav sürecinde çok fazla sorudan ziyade zor sorular, yeni nesil sorular ve farklı tip sorular çözmeye çalıştım. Onun dışında satranç oynadım. Satrancın dikkat problemini çözmekte çok yararlı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Sınava girecek arkadaşlarına satranç oynayarak dikkat problemlerini aşabilecekleri tavsiyesinde bulunan Seferoğlu, "Özellikle hızlı satranç maçlarının çok işe yaradığını düşünüyorum. Çok fazla kolay soruları tekrar tekrar çözmenin bir manası yok. O yüzden zor ve yeni sorular çözmenin daha yararlı olacağını düşünüyorum." dedi.

Dost Seferoğlu, İstanbul Erkek Lisesini tercih edeceğini sözlerine ekledi.

Baba Murat Seferoğlu ise Samsun'un öğrenci yetiştirmek için harika bir şehir olduğunu dile getirdi. OMÜ Vakfı Kolejini buldukları için çok şanslı olduklarını ifade eden Murat Seferoğlu, "Samsun'u çok beğeniyoruz şehir olarak. Kızımız da tıp fakültesini kazanmıştı. Samsun bize yaradı. Dost bize problem çıkarmadı biz de ona problem çıkarmadık. Ben hiç 'çalış' falan demedim. Benim bile beklentilerimin üzerinde çalıştı. Neresi olsa sorun yok diyorduk ailece. İstanbul'dan geldiğimiz için tekrar İstanbul'a dönmeyiz diye düşünüyorduk. Sonuçtan memnunuz." diye konuştu.

Anne Pınar Seferoğlu da Dost'un küçüklüğünden bu yana matematik ve zeka oyunlarına çok düşkün olduğunu belirterek sınavdaki başarısında da bu durumun etkisine işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun