LGS açıklandı mı 2021? LGS tercih kılavuzu 2021!
Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonrası adaylar, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? LGS açıklandı mı 2021? LGS tercih kılavuzu 2021! LGS puan hesaplama! konularını araştırmaya başladı.
Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonrası adaylar, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? LGS açıklandı mı 2021? LGS tercih kılavuzu 2021! LGS puan hesaplama! konularını araştırmaya başladı.
LGS AÇIKLANDI MI 2021?
Liselere Geçiş Sistemi sınavı henüz açıklanmadı. LGS sonuçları, 30 Haziran 2021'de açıklanacağı duyuruldu. Adaylar,sınav sonuçlarını "www.meb.gov.tr" internet adresinden öğrenebilirler.
2020 LGS TÜRKİYE BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?
Geçtiğimiz yıl 181 kişi LGS 1. si olmuştu. Bu kişilerden bazılarının isimleri aşağıdaki gibidir:
- Aslı Ecem Polater (Bahçeşehir Koleji İstanbul Beylikdüzü Kampusu)
- Ömer Arda Aydın (Özel Bilfen İstanbul Çamlıca Ortaokulu)
- Ada Kaderoğlu (Uğur Okulları Ankara Batıkent Kampusu)
- Çınar Kar (Doğa Koleji Sakarya Kampusu)
- Yiğit Emre Yıldırım (Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu)
- Enes Akbaş (Bilnet Okulları Bornova Kampusu)
- Ali Fuad Erkan (Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu)
- Onur Alperen Yılmaz (Antalya/Serik)
- İrem Dönmez (Kırşehir Cumhuriyet Ortaokulu)
- Ahmet Faruk Yurdakul (Kayseri 50'nci Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu)
- Efe Topaloğlu (Edirne Filiz Ortaokulu)