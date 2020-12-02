LGS 2021 ne zaman, hangi tarihte? LGS müfredatı nasıl, değişti mi?

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre öğrenciler YKS ve LGS sınavlarında tüm müfredattan sorumlu olacağı açıklandı. Peki LGS 2021 ne zaman yapılacak, hangi tarihte olacak? Müfredatı değişti mi? Yeni müfredatta ne olacak? Yeni sınav konuları nasıl olacak?

MEB'den LGS sınav müfredatına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre müfredatta bir değişiklik olmayacak. Yani öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Peki LGS 2021 ne zaman yapılacak? Müfredat konuları neler olacak? Öğrenciler hangi derslerden sorumlu olacak? Konu dağılımları açıklandı mı?

2021 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından yapılan duyuruya göre 2021 yılındaki LGS sınavı 6 Haziran tarihinde yapılacaktır.

LGS 2021 sınavı 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacaktır.

LGS 2021 MÜFREDATI DEĞİŞTİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır." denildi. Buna göre yeni müfredatta bir değişiklik olmayacaktır. Öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacaktır.

2021 LGS MÜFREDATTA NELER OLACAK? HANGİ KONULAR ÇIKACAK?

2021 yılında yapılacak olan LGS sınavı için konular henüz belli olmadı. Yılbaşında veya yeni yıla yakın konu dağılımlarının açıklanması bekleniyor. Fakat müfredatta bir değişiklik olmadığı için geçen seneye benzer konuların çıkacağı düşünülüyor.