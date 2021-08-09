LGS 2. tercih sonuçları nereden bakılıyor? LGS 3. tercih sonuçları 2020!
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LGS 2. tercih sonuçları nereden bakılıyor? LGS 3. tercih sonuçları 2020!

LGS 2. tercih sonuçları nereden bakılıyor? LGS 3. tercih sonuçları 2020!
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Bakan Özer, LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildiğini bildirdi. LGS 2 tercih sonuçları nereden bakılıyor? LGS 3. tercih sonuçları 2020! Meb.gov.tr! Milli Eğitim Bakanlığı1

Bakan Özer, LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildiğini bildirdi. LGS 2 tercih sonuçları nereden bakılıyor? LGS 3. tercih sonuçları 2020! LGS sonuçları! LGS tercihleri ne zaman?

LGS 2. TERCİH SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Merakla beklenen LGS tercih sonuçlarını http://sonuc.meb.gov.tr/ adresinden şifre ve T.C. kimlik numaralarınızla öğrenebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı, "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun." diye konuştu.

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