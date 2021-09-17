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LG Ultragear oyun monitörleri, oyuncuları yarışa davet ediyor

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
LG Ultragear oyun monitörleri, oyuncuları yarışa davet ediyor

LG Türkiye ile "LG UltraGear E-GP" yarış heyecanı devam ediyor.

LG Türkiye ile "LG UltraGear E-GP" yarış heyecanı devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG'nin "UltraGear" oyun monitörleri, yarış oyunlarında da simülasyon yarışçılarının öncelikli tercihi olmaya devam ediyor. LG UltraGear, motorsporlarını sevenlerin yakından takip ettiği e-spor yarışlarına "LG UltraGear eRacing" ile giriş yapıyor.

19-21 Eylül'de gerçekleşecek elemelerde en iyi zamanı yapacak olan 20 yetenekli simülasyon yarışçısı, 26 Eylül Pazar günü saat 21.00'de LG Türkiye YouTube kanalında yapılacak canlı yayında karşılaşacak.

Simülasyon ve Formula 1 incelemeleri ve yarışları alanında tanınan isimlerden Yiğit Tezcan ve oyun dünyasında adı sıklıkla geçen Pinti Panda'nın (Tuna Akşen) anlatımıyla yapılacak elemeler sonrası kazanan oyuncuyu bir de sürpriz bekliyor.

Final yarışına çıkacak 20 hızlı ve yetenekli yarışçı arasından rakiplerini geride bırakacak oyuncu, LG UltraGear QHD, 1 ms, 27" boyutlarındaki "27GP83B" modeline sahip olacak.

LG UItraGear Monitörler, oyunseverler ve profesyonel Espor oyuncuları tarafından tercih ediliyor. Nano IPS, 1ms, 165hz LG UltraGear 27GP83B monitör, 27 inç-68 santimetrelik ekranıyla da oyunseverleri en heyecanlı maceraları birebir yaşamaya davet ediyor.

Öte yandan QHD çözünürlüğe sahip bu monitör, DCI-P3 renk gamının yüzde 98'inden oluşan geniş bir renk spektrumunu destekleyen bu monitör, HDR10 ile yüksek renk kalitesi ortaya koyarak görsel gerçekçilik sunuyor. Renk kalitesini hızla buluşturmayı başaran UltraGear 27GP83B, 1ms hızı ile ters gölgelenmeyi en aza indirip hızlı tepki süresi sağlayarak oyuncuların yeni bir oyun performansının keyfini çıkarmasını sağlıyor.

165 Hz'lik ultra yüksek hız, oyuncuların sonraki kareyi hızlı bir şekilde görmelerine ve görüntünün sorunsuz akmasına olanak tanıyor. NVIDIA tarafından test edilen ve resmi olarak doğrulanan G-Sync uyumluluğu sayesinde monitör, ekran yırtılmasının önüne geçip takılmayı en aza indirerek Esporculara daha sorunsuz ve hızlı bir oyun deneyimi de sunuyor.

LG Türkiye ve Motorsport Türkiye birlikteliğinde gerçekleşecek bu yarış hakkında detaylı bilgiye LG Türkiye ve Motorsport Türkiye internet sitelerinden ulaşılabiliyor.

Yarışın tanıtım videosuna LG Türkiye Youtube hesabından erişilebiliyor. Yarışma katılım koşulları ve detaylı bilgi için "tr.motosport.com" ve "lgkampanya.com"u ziyaret edilebiliyor.

LG UltraGear 27GP83B modeli hakkında "https://www.lg.com/tr/monitor/lg-27gp83b-b" adresinden detaylı bilgi alınabiliyor.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
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