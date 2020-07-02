LG Sarılabilir Ekranlı Modeli B Project'in Üretimine Başladı!
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LG Sarılabilir Ekranlı Modeli B Project'in Üretimine Başladı!

Son yıllarda akıllı telefonlar konusunda popülerliğini yitiren LG yeniden piyasaya dönmeye hazırlanıyor. Aslında birkaç sene öncesinde G3 ve G4 modelleri ile en iyi çağını yaşayan LG, daha sonrasında bu cihazlarda ortaya çıkan problemler nedeni ile olumsuz yorumlar almıştı.

LG Sarılabilir Ekranlı Modeli B Project'in Üretimine Başladı!
02.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:54

Son yıllarda akıllı telefonlar konusunda popülerliğini yitiren LG yeniden piyasaya dönmeye hazırlanıyor. Aslında birkaç sene öncesinde G3 ve G4 modelleri ile en iyi çağını yaşayan LG, daha sonrasında bu cihazlarda ortaya çıkan problemler nedeni ile olumsuz yorumlar almıştı. Hala çok performanslı modeller üreten LG, hala piyasayı tam yakalamış değil. Buna rağmen geliştirmeler yapmaya devam eden LG sarılabilir ekranlı modeli B Project için çalışmalarına başladı.

Son zamanlarda bükülebilen, katlanabilen ve sarılabilen ekranlı cihazların popülerliği tartışılmaz. Artık her firma bu konuda çalışmalar yapıyor. LG bu konuda 2013 yılından beri çalışmalar yapıyor ama bu günlerde ciddi olarak konunun üstüne düşüyor diyebiliriz.

LG Sarılabilir Ekranlı B Project Çalışmaları Sürüyor

LG patentini aldığı bu tasarım ile sarılabilir ekranlı bir cihaz ortaya koymayı planlıyor. İstenildiğinde yuvarlanabilen bu ekran taşıma ve kullanım kolaylığı sağlayacak. Aynı zamanda cihaz beraberinde bir kalem de getirebilir. Ancak bu şimdilik kesin değil. Bu ekran için BOE Technology ile iş birliği yapan LG, prototip üretimine başladığı bu cihaz ile 2021 yılına damga vuracak.

Katlanabilir ekranlı telefonların artık kendilerine piyasada yer bulmaya başladıkları bugünlerde, LG işi bir adım daha ileriye götürme kararı aldı. Alınan patentten net şekilde görüleceği gibi ekranı katlamakla kalmayan şirket, sarılabilir hale getirdi. Böylece telefon ekranının bir kalemin çevresine ya da buna benzer bir tasarıma sarılabilecek seviyeye getirdi. Patent görselinde de kendini belli eden bu düşünceyle birlikte, telefonların boyutlarının iyice düşmesi amaçlanıyor. Şimdilik 800 dolar gibi fiyatlara sahip olan katlanabilir ekranlı telefonların, ilerleyen dönemde fiyatlarının düşmesiyle birlikte bu tür tasarımların da satılabilir olacağı söylenenler arasında.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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