LG G8X ThinQ ve Yeni LG Çift Ekranlı Telefon Özelliklerini IFA 2019'da Duyurdu

08.09.2019 03:40

LG G8X ThinQ ve Yeni LG Çift Ekranlı Telefonla Mobil Kullanım Keyfi

Yeni Dual Screen Teknolojisi Eğlenceyi Çifte Katlıyor, İki Kat Verimlilik Sunuyor. LG G8X ThinQ ve Yeni LG Çift Ekranlı Telefonla Mobil Kullanım Keyfi Sunuyor.



LG Electronics (LG) bugün, Berlin'deki IFA 2019'da, en yeni G serisi akıllı telefonu olan LG G8X ThinQ ve daha gelişmiş bir LG çift ekranı telefonu tanıttı. Hem LG G8XThinQ, hem de LG Dual Screen, çoklu görevler, içeriklerin tadını çıkarmak ve mobil cihazlarda sosyalleşmek için yepyeni bir yol yaratmak üzere tasarlandı.



Barselona'da düzenlenen MWC 2019'da tanıtılan ilk LG Dual Screen, yenilikçi bir formunun yanı sıra, hareket halindeyken mükemmel şekilde çoklu görev sağlamasıyla yeni bir seviye oluşturdu. Yeni sürüm için LG, tüketiciden gelen geri bildirimlerle, 2.1 inçlik kapak ekranı da dahil olmak üzere bir dizi iyileştirme gerçekleştirdi. Bu kullanışlı ekstra ekran, kullanıcıların ekranı açmaya gerek kalmadan saat, tarih, pil şarj durumu, bildirimler ve diğer faydalı bilgileri kontrol etmelerini sağlıyor. Dahası, ilk LG Dual Screen iki farklı açıdan görüntüleme sunarken, yeni LG Dual Screen, bir dizüstü bilgisayar gibi herhangi bir açıda görüntüleme imkanı sağlayan yeni bir 360 Freestop menteşe kullanıyor.



LG'nin en yeni G serisi akıllı telefonu; üretkenliği ve eğlenceyi iki katına çıkarmak için LG Dual Screen'le aynı 6,4 inç ekranı paylaşıyor. Ekrandaki parmak izi sensörü; LG G8X ThinQ'nun kilitlenmesi ve kilidinin açılmasını, çift ekran arkaya katlanmış olsa bile, her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Bir akıllı telefon ekranının sensörleri kullanarak parlaklığının otomatik olarak ayarlanması bilindik bir özellik olsa da, G8X ThinQ'de, ortam ışığı sensörü; ayrıca görüntü ayrıntılarını en üst düzeye çıkarmak ve göz yorgunluğunu azaltmak için kontrastı ayarlıyor. Telefonun öne bakan kamerası, göze çarpmayan bir Waterdrop lens açıklığına oturuyor ve kullanıcıların 6.4 inçlik FullVision ekranını en üst seviyeye çıkarmasını sağlıyor.



LG G8X ThinQ'nun kamerası, fotoğrafçıların hayallerini gerçeğe çeviriyor.

1,6µm sensörlü, 32 MP'lik ön kamerasıyla LG G8X ThinQ, hangi yönden çekim yapılırsa yapılsın sonucun mükemmel olmasını sağlıyor. Ayrıca, mükemmel selfie için "Reflektör Modu", karanlık ortamlarda bile kullanıcıların daha net portreler elde etmelerini sağlarken; kullanıcıların aydınlatma rengini ruh hallerine veya tercihlerine göre ayarlamasına da olanak tanıyor. Yeni LG G8X ThinQ içindeki AI Eylem Çekimi, nesnelere tamamen odaklanılmasını sağlamak için saniyenin 1/480 hızı ile çekim hareketi algılıyor. Bu da, çocukların veya evcil hayvanların hatıra fotoğraflarını çekmeyi kolaylaştırıyor. 4K Time Lapse, kullanıcıların 4K çözünürlükte, sanatsal çekim videoları oluşturmasına izin verirken; LG Steady Cam daha parlak ve profesyonel görünen çekimler için gelişmiş görüntü dengesi sağlıyor. LG G8X ThinQ ile, video kaydı sırasında ön ve arka kameralar arasında geçiş yapmak ilk kez mümkün oluyor.



Akıllı telefonlarda, ses konusunda kanıtlanmış bir lider olan LG, G8X ThinQ ile bu unvanını bir kez daha perçinliyor. İki adet 1.2W hoparlör mükemmel bir stereo ses sağlarken; Meridian Audio tarafından ayarlanan 32-bit Hi-Fi Quad DAC; LG'yi olağanüstü ses konusunda bir referans haline getirmeye devam ediyor. Kayıt tarafında ise, LG G8X ThinQ; ASMR kayıtları için seslerin canlı olarak ayrıntılı bir şekilde kaydedilmesini sağlamak amacıyla video çekerken otomatik olarak çevrilen bir mikrofona sahip.



Görünüşe bakıldığında, LG G8X ThinQ, kendine has tanımını oluştururken önceki LG telefonların DNA'sının çoğunu bünyesinde barındırıyor. Daha şık, daha temiz görünümlü bir telefon için, Dual Screen'e bağlanma artık Pogo Pins yerine USB üzerinden yapılıyor. LG G8X ThinQ'da, "Çevirme", "Arama Kayıtları" ve "Rehber" gibi ikon ve sekmelerin gelişmiş bir arayüzü (LG UX 9.0) bulunuyor; böylece kullanıcılar yalnızca bir el ile daha fazlasını yapabiliyor.



LG Mobil İletişim ve Beyaz Eşya Şirketi Başkanı Brian Kwon;



"LG Dual Screen, pratikliği ve açtığı çoklu görev olanakları ile büyük önem taşıyor. LG Dual Screen ekosistemini stratejik ortaklıklar yoluyla genişletmeye ve yeniliğimizi tüketicilere farklı bir kullanıcı deneyimi sunmak için yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.



LG G8X ThinQ ve yükseltilmiş LG Dual Screen, dördüncü çeyrekte sonunda Amerika Birleşik Devletleri ve diğer önemli pazarlarda satışa sunulacak. 6-11 Eylül tarihleri arasında IFA 2019'u ziyaret edenler, yeni LG G8X ThinQ ve LG Dual Screen'i Messe Berlin'deki Hall 18'de ilk kez deneyimleyebilecekler.

Kaynak: Teknotalk.com