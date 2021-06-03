Lezzeti ve iriliği ile meşhur Lapseki kirazı, çay bardağına sığmıyor
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Lezzeti ve iriliği ile meşhur Lapseki kirazı, çay bardağına sığmıyor

Lezzeti ve iriliği ile meşhur Lapseki kirazı, çay bardağına sığmıyor
Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Lapseki ilçesinde, çay bardağı boğumundan geçmeyen kirazların hasadına başlandı.

ÇANAKKALE'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Lapseki ilçesinde, çay bardağı boğumundan geçmeyen kirazların hasadına başlandı. Lezzeti kadar iriliğiyle de meşhur olan 'Lapseki devi' cinsi kirazları tüketiciyle buluşturan üreticiler, bir yandan da Lapseki Belediyesi'nin kiraz yarışmasına katılmak için ağaçlardaki ürünlerini gözü gibi koruyor.

Kiraz ve şeftali üretimiyle öne çıkan Lapseki ilçesi, meyve yetiştiriciliğinde önemli bir merkez konumunda yer alıyor. Lapsekili üreticiler, bir süredir kiraz hasadına devam ediyor. Hergün toplanan kirazlar İstanbul'a hallere gönderiliyor. Lapseki'nin lezzeti ve iriliğiyle meşhur kirazları buradan da tüketicinin sofralarına ulaştırılıyor. Lapseki kirazı, aromasını toprak yapısından alıyor. Son günlerde ise çay bardağının boğumundan geçmeyecek kadar iri olan 'Lapseki devi' cinsi kirazlar toplanıyor.     

Kiraz üreticisi Cihat Gündüz, çay bardağına girmeyen kirazın hasadına başladıklarını söyledi. Gündüz, "Bu kirazımız; Lapseki devi dediğimiz yarışmaya katılan kirazlarımız. Avrupa'ya ihraç olan, İngiliz Kraliyet ailesinin yediği kirazlar. Bu kirazımız çay bardağı boğumundan geçmiyor. 20 gram ağırlığında. Bu kirazımız yarışmalara gidiyor. Geçen yıl 3'üncü, ondan önceki sene 1'inci olan tarlamızın kirazıdır. Bu Lapseki devi kirazımız inanılmaz verimli ve aroması olan bir kirazımızdır. Lapseki'ye öz bir kiraz. 8 ile 10 yıldır bu kirazı üretiyoruz" dedi.Üretici Cihat Gündüz de  şu anda ağaçlarda olgunlaşan Lapseki devlerini toplamaya başladıklarını, İstanbul piyasasında kilosunun 40 ile 50 lira arasında satıldığını ve üreticinin memnun olduğunu da belirtti. 

Öte yandan, Lapseki Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen kiraz yarışmasına katılacak üreticiler, ağaçlarda daha da büyümesi için beklettikleri kirazlara yakından takip ediyor.  


- Çanakkale
Lezzeti ve iriliği ile meşhur Lapseki kirazı, çay bardağına sığmıyor
Lezzeti ve iriliği ile meşhur Lapseki kirazı, çay bardağına sığmıyor
Lezzeti ve iriliği ile meşhur Lapseki kirazı, çay bardağına sığmıyor
Lezzeti ve iriliği ile meşhur Lapseki kirazı, çay bardağına sığmıyor
Lezzeti ve iriliği ile meşhur Lapseki kirazı, çay bardağına sığmıyor
Lezzeti ve iriliği ile meşhur Lapseki kirazı, çay bardağına sığmıyor
Lezzeti ve iriliği ile meşhur Lapseki kirazı, çay bardağına sığmıyor
Lezzeti ve iriliği ile meşhur Lapseki kirazı, çay bardağına sığmıyor
Lezzeti ve iriliği ile meşhur Lapseki kirazı, çay bardağına sığmıyor
Lezzeti ve iriliği ile meşhur Lapseki kirazı, çay bardağına sığmıyor
Lezzeti ve iriliği ile meşhur Lapseki kirazı, çay bardağına sığmıyor
Lezzeti ve iriliği ile meşhur Lapseki kirazı, çay bardağına sığmıyor
Lezzeti ve iriliği ile meşhur Lapseki kirazı, çay bardağına sığmıyor
Lezzeti ve iriliği ile meşhur Lapseki kirazı, çay bardağına sığmıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen

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