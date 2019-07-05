Leylekler Vadisi'nin leylekleri elektrik akımına kapılmayacak

Beyşehir ilçesine bağlı Yeşildağ Mahallesi'nde bulunan leylekler vadisinde artık elektrik çarpmasından kaynaklı leylek ölümlerinin olmayacağı belirtildi.

Beyşehir Gölü Milli Parkı Türkiye'nin en büyük leylek kolonilerinden birisine ev sahipliği yapıyor.

Beyşehir'e bağlı Yeşildağ Mahallesi'nde "Leylekler Vadisi" olarak ün yapan bölge, mart ayından itibaren bölgeye göç eden ve yaz dönemiyle birlikte dünyaya gözlerini açmaya başlayan çok sayıda leylek ve yavrularını ağırlıyor.

Yavru leylekler ardıç ağaçlarındaki yuvalarında büyüyünce her yıl olduğu gibi ağustos ayı sonlarında daha sıcak ülkelere göç eden sürülere katılıyor.

Leylekler Vadisi'nde bahar ve yaz döneminin konuğu olan leylekler ile yavrularının en büyük korkusu ise uçuş talimlerinin başlamasıyla birlikte bölgede bulunan enerji nakil hatları. Uzun yıllardan beridir havada uçarken tellere takılarak elektrik çarpmasından telef olan leyleklerin artık bu yolla ölmemesi için harekete geçen Doğal Denge Derneği, hazırladığı projelerden birisi olan çalışmayı da MEDAŞ yetkilileri ile koordine ederek hayata geçirdi.

Derneğin girişimleriyle başlatılan çalışmalar kapsamında vadiye yakın nakil hatlarındaki tellere artık enerji verilmiyor. Elektrik tellerinin bölgeden tamamen kaldırılmasına yönelik girişimlerin de sürdüğü belirtildi.

Doğal Denge Derneği Proje Koordinatörü Sezer Göktan, dernek olarak Beyşehir'de yürüttükleri projelerden bir tanesinin de bölgede leylek ölümlerinin tarihe karışması olduğunu belirtti.

Bundan 4 yıl önce Birleşmiş Milletler'in GEF küçük ivmeler programından Beyşehir'le ilgili bir projeye dahil olduklarını anlatan Göktan, "Leylekler Vadisi'ndeki leylekleri buraya gelerek gözlemlemek hakikaten güzel bir şey ve herkesin burası gelmesi gereken bir alan. Bize ve projelerimize bu anlamda destek veren başta Beyşehir Belediyesi ve ilgili diğer kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine ve Yeşildağ muhtarlığımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Göktan ayrıca, proje kapsamında leylek ölümlerine son verecek bölgedeki havai nakil hatlarına artık enerji verilmemesinden dolayı MEDAŞ yetkililerine bu konuda gösterdiği duyarlılık ve hassasiyetten ötürü sonsuz minnet duyguları içerisinde olduklarını belirterek, "MEDAŞ yetkilileri, talebimiz üzerine bölgedeki elektrik tellerinin tamamen kaldırılmasına da sıcak bakıyor. İnşallah kısa sürede bu bölgede havai enerji nakil hatlarının olmadığı bir dönemin başladığını da görmeyi umuyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA