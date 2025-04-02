'Leyla' yeni bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Fragmanda Leyla'yı ortadan kaldırmak isteyen Nur'un hedefine ulaştığı görülüyor. İzleyiciler ise Leyla'nın ölüp ölmediğini ve başrol oyuncusu Cemre Baysel'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Yeni bölümde yaşanacaklar büyük merak konusu. Leyla öldü mü? Cemre Baysel diziden mi ayrılıyor?

LEYLA ÖLDÜ MÜ?

Her Perşembe ekranlara gelen Leyla Hayat...Aşk...Adalet dizisinin 26. bölümünde karakterler arasındaki gerilim tırmanışa geçti. Leyla, Mali'nin Nur üzerindeki tehdidinin perde arkasını çözmek için harekete geçerken, Nur ise Mali'nin elinde bulunan görüntüleri silmek amacıyla Güzide'ye beklenmedik bir teklifle ulaşıyor. Diğer yandan, Leyla'nın üzerindeki baskıyla hareket eden Tufan, Takoz ile birlikte planladığı riskli bir hamleyi devreye sokuyor. Bu sırada, Civan'ın Leyla için kurulan tuzağı engelleme çabalarına rağmen, Leyla'nın hayatı büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor.

Yeni bölüm ön izlemesinde, Tufan'a saldıran Civan'ın "Sen Leyla'yı nasıl öldürürsün?" sözleri, izleyenlerde "Leyla öldü mü?" paniğine yol açtı. Bu sahne, başrol karakterinin akıbetine dair soru işaretlerini iyice artırdı. Öte yandan, dizinin resmi hesaplarından Cemre Baysel'in ayrılığına dair bir açıklama gelmemesi, karakterin hikâyesinin senaryo gereği bu yönde ilerlediği ihtimalini güçlendiriyor. Hayranlar, Leyla'nın kaderinin 27. bölümde netleşeceğini düşünerek heyecanla bekliyor.

YENİ BÖLÜMDENELER OLACAK?

Leyla, Nur'u çöplüğe göndermesinin ardından Tufan'a teslim olması için yaptığı baskıyı artırır. Gerçeği bilen Civan'ın vereceği karar tüm dengeleri değiştirme potansiyeline sahiptir. Civan ya annesi Nur'u ya da baba bildiği Tufan'ı kurtaracaktır. Çöplükten kurtulmanın yollarını arayan Nur ise Leyla engelini aşmak zorundadır. Nefesleri kesecek finalde babasının katilinin Nur olduğunu öğrenen Leyla deliye dönecek ve intikam için silahına sarılacaktır.