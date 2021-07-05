Leyla ile Mecnun TV'de yok mu, 2021 yeni bölümleri hangi kanalda, hangi gün? Exxen'de mi yayınlanıyor? TV'de yayınlanacak mı?

Ekranların sevilen dizisi Leyla ile Mecnun 4. sezonu ile kaldığı yerden devam ediyor. İzleyiciler Leyla ile Mecnun 'un hangi kanalda yayınlanacak olduğunu merak etti. Peki, Leyla ile Mecnun Televizyonda mı yayınlanacak yoksa sadece Exxen'de mi yayınlanacak. İşte tüm detaylar haberimizde...

En beğenilen Türk dizileri arasında yer alan Leyla ile Mecnun dördüncü sezonu ile tekrar başlıyor. Dizinin önceki sezonları TRT 1'de yayınlanıyordu. Fakat yeni sezonu hangi kanalda olacak merak edildi. Peki, Leyla ile Mecnun hangi kanalda, TV'de olacak mı, saat kaçta, hangi gün yayınlanacak?

LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leyla ile Mecnun normalde eski sezonları TRT1'de Pazartesi günleri yayınlanıyordu. Fakat yeni sezonu Exxen'de olacak. Haliyle Exxen'de hangi gün yayınlanacak henüz bilinmiyor. Fakat Leyla ile Mecnun 4. sezonu TRT'de olmayacak.

LEYLA İLE MECNUN HANGİ KANALDA? EXXEN DE Mİ YAYINLANACAK?

Leyla ile Mecnun önceden TRT 1'de yayınlanıyordu. Fakat yeni yapılan anlaşmaya göre dizinin yeni bölümleri Exxen platformunda olacak. Dizinin henüz çıkış tarihi açıklanmadı. Fakat bu sezon yani 4. sezonu Exxen'de olacaktır. TV'de yayınlanmayacak.

LEYLA İLE MECNUN KONUSU NEDİR?

Aynı gün, aynı hastanede dünyaya gelen iki bebek, yatak sayısının azlığından dolayı yan yana yatırılırlar. Ailelerinin "doğar doğmaz birbirlerini buldular" sözü üzerine beşik kertmesi yapılan bebekler, isimlerini de efsanevi âşıklar Leylâ ve Mecnun'dan alır.

Aradan 25 yıl geçer. Bir sabah ailesi Mecnun'a durumu anlatır ve Leyla'yı istemeye giderler. Mecnun başta bu durumdan rahatsızlık duysa da Leyla'yı görür görmez âşık olur. Onu etkilemek için ne yapacağını bilemeyen Mecnun, bir gece rüyasında aksakallı dedeyi görür. Aksakallı dedenin rüyalarından çıkıp Mecnun'la beraber yaşamaya başlamasıyla da işler karışır. Mecnun Leyla'yı bir trafik kazasında kaybeder. Bu durumu kabullenemeyen Mecnun 1 yıl kimseyle konuşmaz. Daha sonra Leyla'nın organlarının bağışlandığını öğrenir. Bunun peşine düşen Mecnun Leyla'nın kalbini alan Şirin ve ciğerini alan Sedef ile tanışır. Bir yanda kültürlü ve bilgili Şirin diğer yanda kuryelik yapan ve kendi gibi olan Sedef vardır. Mecnun ikisi arasında gidip gelir ancak ikisiyle de mutlu olamaz. Sedef ve Şirin mahalleyi terk eder. Leyla'sının peşinde çöllere düşen Mecnun daha sonra babasının eski bir arkadaşı olan Ömer'in kızı Leyla'ya âşık olur.

LEYLA İLE MECNUN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİMLER?