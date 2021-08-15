Leyla Feray kimdir? İkimizin Sırrı dizisinin Neva'sı Leyla Feray kaç yaşında, aslen nerelidir?

2013 yılında "Ben Onu Çok Sevdim" dizisiyle profesyonel kariyerine ilk adımını atan ve beğeni toplayan Leyla Feray son dönemde vatandaşlar tarafından merek edilmekte. Peki, Leyla Feray kimdir? İkimizin Sırrı dizisinin Neva'sı Leyla Feray kaç yaşında, aslen nerelidir?

ATV'nin yeni dizisi "İkimizin Sırrı" dizisinde Aras Aydın ve Dolunay Soysert gibi isimlerle birlikte yer alan ve Neva karakterine hayat veren Leyla Feray vatandaşlar tarafından internette en çok merak edilen kişiler arasında yer almakta. Vatandaşlar en çok "Leyla Feray kimdir? İkimizin Sırrı dizisinin Neva'sı Leyla Feray kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını aratmakta. İşte detaylar.

LEYLA FERAY KİMDİR?

Leyla Feray, 8 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Koç Üniversitesi Medya ver Görsel Sanatlar bölümünden mezun oldu. Feray, oyuncu Serhat Teoman ile birliktelik yaşıyor. Sosyla medya platformu Instagram'da @leylaferay ismiyle yer alan güzel oyuncunun, 161 bin takipçisi bulunmaktadır.

LEYLA FERAY'IN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER