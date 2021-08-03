Leyla Bilginel kimdir? Leyla Bilginel kaç yaşında, nereli? Leyla Bilginel biyografisi!
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Leyla Bilginel kimdir? Leyla Bilginel kaç yaşında, nereli? Leyla Bilginel biyografisi!

Leyla Bilginel kimdir? Leyla Bilginel kaç yaşında, nereli? Leyla Bilginel biyografisi!
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Leyla Bilginel, 2007 yılında ABD'de New York'ta bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalarak, bu şekilde bebek dünyaya getiren ilk Türk olmuştur. Peki, Leyla Bilginel kimdir? Leyla Bilginel kaç yaşında, nereli? Leyla Bilginel mesleği nedir? Leyla Bilginel hayatı ve biyografisi nedir?

Son zamanlarda sık sık gündem olan ünlüler arasında yer alan Leyla Bilginel'in kim olduğu merak konusu olmuştur. Peki, Leyla Bilginel kimdir? Leyla Bilginel kaç yaşında, nereli? Leyla Bilginel mesleği nedir? Leyla Bilginel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

LEYLA BİLGİNEL KİMDİR?

Leyla Bilginel, 21 Aralık 1977 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Aslen Karslıdır. Ankara Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur.

Bir kız bir erkek kardeşi vardır. Küçük yaşlardayken babası ile annesi ayrılmışlardır. Erkek kardeşi Serkan 24 yaşındayken uyurken vefat etmiş.

Leyla Bilginel, önceden Kömürcü olan soyadını da mahkeme yoluyla Bilginel olarak değiştirmiştir.

Leyla Bilginel, 2007 yılında ABD'de New York'ta bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalarak, bu şekilde bebek dünyaya getiren ilk Türk olmuştur. Oğlunun adı Serkan Kayra'dır.

Haber spikeri olarak iş yaşamına başladı. İki yıl yaptıktan sonra bıraktı. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünde okurken, iki yıl devlet tiyatrolarından oyunculuk eğitimi de aldı. Ardından önce reklam filmleri, katalog çekimleri derken oyunculuğa başlamış oldu. Çeşitli dizi filmlerde görev aldı.

2013 yılında "Sevme Yanarsın" adlı tiyatro oyununda görev almıştır. Charles Dyer'in "Taşralı" oyunundan esinlenerek Özdemir Çiftçioğlu tarafından sahneye konulan "Sevme Yanarsın" oyununda Leyla Bilginel, Onur Şenay ve Genco Çağlar ile birlikte sahneye çıktılar.

Leyla Bilginel, 2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan "Tropytürk" yarışmasına katılmıştır.

Leyla Bilginel ile birlikte Billur Kalkavan, Berksan Özer, Burcu Çetinkaya, Ceyda Ersoy, Esra Ersoy, Zaza Enden, Hale Caneroğlu, Şener Üşümezsoy, Ertem Şener, Serkan Tanırgan, Tuğba Özay ve Önder Bekensir ve Helin Avşar da yarışmacı ekip içindeydi.

Leyla Bilginel, Nisan 2013 tarihinde başlayıp Show TV'de yayınlanan "Ben Burdan Atlarım" yarışmacıları arasında oldu. Yapımcılığını Med Yapım'ın yaptığı 12 Nisan 2013'de ilk bölümü Show TV'den canlı olarak yayınlan yarışmada yarışmacılar Leyla Bilginel, Asena Onur Çakmak, Bayhan Gürhan, Gökhan Taşkın, Atilla Taş, Günay Musayeva, Neslihan Önder, Nur Gümüşdoğrayan, Önder Bekensir, Sema Çelebi, Semih Yuvakuran, Semiha Yankı, Serkan Tanırgan, Şener Üşümezsoy, Timur Kunt, Tony Hill, Tuğba Özay, Verda Penso olmuştur. Birinciliği Önder Bekensir almıştır.

2014 yılında Leyla Bilginel, oğlu Kayra'yı da yanına alarak Tayland'ın dünyaca ünlü adası Phuket'te yerleşerek yeni bir hayat kurdu.

OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİ FİLMLER :

2013 - (Q)üfür (Gülizar) (Sinema Filmi)

2010 - Kılıç Günü (Suzan Kızıltan)(Dizi)

2009 - Maskeli balo (Dizi)

2008 - Pars: Narkoterör (Dizi)

2007 - Emret komutanım: Şah mat

2007 - Gurbet yolcuları (Dizi)

2006 - Kördüğüm (Dizi)

2005 - Savcının Karısı (Dizi)

2002 - Yesil Işık

2002 - Seni Yaşatacağım (Dizi)

2001 - Nisan Yağmuru (Dizi)

1998 - Aynalı tahir (Dizi)

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Leyla Bilginel kimdir? Leyla Bilginel kaç yaşında, nereli? Leyla Bilginel biyografisi! - Haberler
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