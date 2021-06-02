Leyla Aydemir ne zaman, nasıl öldürüldü? Leyla Aydemir'in cinayeti hakkında son gelişmeler: Leyla Aydemir'in katili kim?

Yeni ses kayıtları çıkan Leyla Aydemir hakkında pek çok soru yanıt arıyor. Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'e tüm ülke çok üzülmüştü. Yıllarca süren davanın otopsi raporu bugün ortaya çıktı. Peki, Leyla Aydemir'in katili kim? Leyla Aydemir olayı nedir? 4 yaşındaki Leyla Aydemir nasıl öldü, otopsi raporu çıktı mı?

Ağrı'da ailesiyle yaşayan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, 2018 yılında ortadan kaybolmuştu. 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in davası yıllarca sürdü ve bu küçük kızın feci ölümü tüm ülkeyi derinden etkiledi. Avukat Ayşegül Aydoğan, savcı ve hakimin Adli Tıp raporundaki bir detayı atladığını belirtti ve bu detay tüm ülkenin kanını dondurdu. Küçük kız öldürülmeden önce cinsel istismara uğramıştı.

LEYLA AYDEMİR NE ZAMAN, NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Ağrı'da şehir merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, 2018 yılında Ramazan Bayramı dolayısıyla geldikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde, 15 Haziran 2018 gününde kaybolmuştu. Başta Müge Anlı olmak üzere tüm Türkiye küçük kızı bulmak için seferber olmuştu. Bir umut bulunsun diye beklenen minik kızın cansız bedeni 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde bulunmuştu.

LEYLA AYDEMİR'İN KATİLİ KİM?

4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturmanın sonucunda gözaltına alınan baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Aydemir, 18 Temmuz'da 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Küçük kızın katili babasının kuzeni Mehmet Aydemir idi.

LEYLA AYDEMİR'İN OTOPSİ RAPORUNDA NE ÇIKTI?

4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümünün ardından hazırlanan bilirkişi raporunda, otopside cilt bütünlüğünün korunduğu, kafa, göğüs ve batın boşluğunda kanama, iç organ ve büyük damar yaralanmasının tanımlanmadığı ifade edilmiş, cesedin iskelet sisteminin sağlam bulunduğu ancak çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi yapılmadığı, istismara ve farklı bir DNA'ya yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtilmişti.

Ancak bugün ortaya çıkan Adli Tıp Raporu'nda 'Anal ve genital bölge muayenesinde hymen açıklığının 1 cm olduğu, duhule müsait olmadığı, hymen üzerinde belirgin yırtık yada çentik gözlenmedi, posterior forşette (genital bölgede) zorlama izi olabilecek kırmızı renkli lezyonlar olduğu görüldü' ibaresi yer aldı.