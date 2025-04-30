Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner. Peki, Leyla 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner. "Leyla" bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, Civan'ı yaşatmak için Nur ve Mali'ye kendini siper eder. Tufan başta olmak üzere, Yıldız ailesinde herkes 15 yıllık ihanet karşısında şoke olmuştur. Civan'ın kurtuluşunun tek yolu ise Nur ve Mali'nin kanını taşıyan yeni bir kardeştir. Gerilimin doruğa çıktığı finalde Yıldız ailesinin bir araya geldiği İpek'in doğum günü kutlaması, tüm umutları yerle bir edecek sürprize gebedir.

LEYLA 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Leyla 31. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Leyla dizisi fragmanlarını Now TV platformlarından izleyebilirsiniz.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla, Nur'u çöplüğe göndermesinin ardından Tufan'a teslim olması için yaptığı baskıyı artırır. Gerçeği bilen Civan'ın vereceği karar tüm dengeleri değiştirme potansiyeline sahiptir. Civan ya annesi Nur'u ya da baba bildiği Tufan'ı kurtaracaktır. Çöplükten kurtulmanın yollarını arayan Nur ise Leyla engelini aşmak zorundadır. Nefesleri kesecek finalde babasının katilinin Nur olduğunu öğrenen Leyla deliye dönecek ve intikam için silahına sarılacaktır.

Leyla dizisi bölümlerini Now TV platformlarından izleyebilirsiniz.