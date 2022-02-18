Leviathan filmi ile yıldızı parlayan balıkçı kasabası: Teriberka

Kasabanın drone görseli

Batık tekneler

Rüzgarlı havada kasaba sokakları Rusya'nın Murmansk kentindeki Kolsky Bölgesi'nde, Barents Denizi kıyısında yer alan balıkçı kasabası Teriberka, 2014 Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü kazanan Leviathan fimi ardından yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev'in Teriberka nehrinin ağzındaki balıkçı kasabasından beyaz perdeye uyarladığı filmin içeriğindeki denizde batık haldeki 3 gemi ve kıyıya vuran balina iskeleti ziyaretçilerin büyük ilgisini görüyor. Zorlu kış şartlarının yaşandığı bölge, başta Moskova olmak üzere yerli ve yabancı her gün onlarca misafir ağırlıyor.