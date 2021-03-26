Levent Veziroğlu kimdir? Levent Veziroğlu kaç yaşında? Levent Veziroğlu hayatı!

Levent Veziroğlu kimdir? 1990 ve 2007 yılları arasında sayıştay denetçiliği, hazine müsteşarlığında IMF ile ilişkiler ve ödemeler dengesi daire başkanlığı, uluslararası para fonu (IMF) icra direktörleri kurulu kıdemli danışmanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Levent Veziroğlu kaç yaşında, nereli? Levent Veziroğlu hayatı ve biyografisi nedir?

1990 ve 2007 yılları arasında sayıştay denetçiliği, hazine müsteşarlığında IMF ile ilişkiler ve ödemeler dengesi daire başkanlığı, uluslararası para fonu (IMF) icra direktörleri kurulu kıdemli danışmanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Levent Veziroğlu kimdir? Levent Veziroğlu 2008 yılından bu yana Doğuş Holding'te görev yapmaktadır. 2012 Nisan tarihinden itibaren Doğuş Grubu bünyesinde eğlence sektöründe faaliyet gösteren D-ream'in ceo'luğu görevine devam etmektedir. Levent Veziroğlu kaç yaşında, nereli? Levent Veziroğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde..

LEVENT VEZİROĞLU KİMDİR?

Levent Veziroğlu, 1967 yılında dünyaya gelmiştir. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra The American University (Washington DC) 'den ekonomi alanında yüksek lisans derecesince mezun olarak eğitim hayatını tamamlamıştır.

1990 ve 2007 yılları arasında sayıştay denetçiliği, hazine müsteşarlığında IMF ile ilişkiler ve ödemeler dengesi daire başkanlığı, uluslararası para fonu (IMF) icra direktörleri kurulu kıdemli danışmanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Levent Veziroğlu 2008 yılından bu yana Doğuş Holding'te görev yapmaktadır. 2012 Nisan tarihinden itibaren Doğuş Grubu bünyesinde eğlence sektöründe faaliyet gösteren D-ream'in ceo'luğu görevine devam etmektedir.