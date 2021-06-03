Levent Üzümcü kimdir? Levent Üzümcü kaç yaşında, nereli? Levent Üzümcü hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Levent Üzümcü izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Levent Üzümcü kaç yaşında, nereli? Levent Üzümcü hayatı ve biyografisi! Levent Üzümcü kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Levent Üzümcü hakkında araştırmalar yapılıyor. Levent Üzümcü kimdir? Levent Üzümcü kaç yaşında, nereli? Levent Üzümcü hayatı ve biyografisi!

LEVENT ÜZÜMCÜ KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Temmuz 1972

Kaç yaşında: 48yaşında

Nereli:İzmir

Boy: 1,92 m

İlkokulu Karşıyaka Aydoğdu İlkokulu'nda, liseyi İzmir Eşrefpaşa Lisesi'nde okudu. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu, Los Angeles Film Okulu Oyuncu Yönetmenliği eğitimi almıştır.

Atv'de yayınlanmış olan Avrupa Yakası adlı dizide Cem Onaran karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanında haftanın 3 günü Türkmax'ta yayınlanan Akıl Şampiyonu adlı yarışmada da sunuculuk yapmıştır.

1996 yılından beri İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Levent Üzümcü Gezi olayları sürecindeki duruşu ve Sosyalist Enternasyonal'de yaptığı konuşma sebebiyle Mayıs 2015'te İstanbul Büyükşehir Belediye Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından Ağustos 2015'te görevinden ihraç edildi. Bir Yaz Gecesi Rüyası oyunundaki rolüyle 2015 Sadri Alışık Tiyatro Ödüllerinde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu seçilmesinden kısa süre sonra bu karar verilmiştir.

CHP'den 2019 yılında Şişli Belediye Meclisi üyesi seçilmiş olup aynı zamanda Şişli Belediye Meclisi Kültür ve Sanat Komisyonu başkanıdır.

Mart 2020'de İstanbul Şehir Tiyatroları'na geri dönmüştür.

Ada ve Batu Üzümcü'nün babası olan Levent Üzümcü, psikolojik danışman Ebru Tuay ile 20 yıla yakın bir süre evli kalmıştır.