Levent Tüzemen kimdir? Levent Tüzemen kaç yaşında, nereli? Levent Tüzemen hayatı ve biyografisi
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Levent Tüzemen kimdir? Levent Tüzemen kaç yaşında, nereli? Levent Tüzemen hayatı ve biyografisi

13.01.2021 00:02 | Son Güncelleme: 13.01.2021 00:06
Levent Tüzemen kimdir? Levent Tüzemen kaç yaşında, nereli? Levent Tüzemen hayatı ve biyografisi

Spor yazarı ve televizyon yorumcusu Levent Tüzemen kimdir? Levent Tüzemen kaç yaşında, nereli? Levent Tüzemen hayatı ve biyografisi

LEVENTTÜZEMEN KİMDİR?

Spor yazarı ve televizyon yorumcusu Levent Tüzemen bir dönem Altayspor takımında futbol oynamıştır. İzmir'de dünyaya gelmiştir.

1978 yılında Ege Express Gazetesi ile spor yazarlığına adım atmış ardından Yeni Asır Gazetesi, Sabah Gazetesi, Fotomaç gibi kurumlarda çalışmıştır. Ayrıca bir çok televizyon programında yer alan Levent Tüzemen Kanal, Atv gibi kanallarda yer almış iki sene Bizim Stadyum isimli programda yorumcu olarak yer almıştır.

Günümüzde A Spor ekranlarında spor yorumcusu olarak çalışmalarını sürdüren Levent Tüzemen sıkı bir Galatasaray taraftarı aynı zamanda kulübün kongre üyesidir.

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