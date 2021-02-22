Levent Özçelik kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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Levent Özçelik kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

22.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:20
Levent Özçelik kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Televizyon dünyasının ünlü sunucu ve spikerlerinden Levent Özçelik, aslen baba tarafından Trabzon'ludur. Levent Özçelik kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Levent Özçelik hayatı ve biyografisi nedir?

Televizyon dünyasının ünlü sunucu ve spikerlerinden Levent Özçelik, aslen baba tarafından Trabzon'ludur. Levent Özçelik kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Levent Özçelik hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

LEVENT ÖZÇELİK KİMDİR?

Televizyon dünyasının ünlü sunucu ve spikerlerinden Levent Özçelik, aslen baba tarafından Trabzon'ludur.

Çocukluk yılları Ankara'da geçmiş, Ulubatlı Hasan İlköğretim ve Bahçelievler Deneme Lisesini tamamlamıştır. Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği bölümünü kazanmış ancak bir kez daha sınava girerek Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmış ve mezun olmuştur.

1982 senesinde TRT sınavlarına giren Levent Özçelik ortalama 7000 kişinin katıldığı sınavı 3. olarak kazanmıştır. Özçelik ilk maç anlatım deneyimini ise Gençlerbirliği ve Sakaryaspor arasında oynanan karşılaşma ile gerçekleştirmiştir.

1992 senesinden itibaren Olimpiyat ve yarışmaları anlatmış ayrıca futbol dışında diving, su topu, voleybol, yüzme, hentbol, masa tenisi, bilardo ve bisiklet gibi spor dallarının sunumunuda gerçekleştirmiştir.

Sıkı bir Galatatasaray taraftarıdır.

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