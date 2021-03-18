Levent Gültekin kimdir? Levent Gültekin kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi

Levent Gültekin'in biyografisi ve hayatı en merak edilen kişiler arasında yer alıyor. Peki, Levent Gültekin kimdir, nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, hangi gazetede çalışıyor? Tüm bilgiler yazımızda.

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Levent Gültekin geliyor. Peki, Levent Gültekin kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, görevi ne, nerede çalışıyor? Levent Gültekin'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde.

LEVENT GÜLTEKİN KİMDİR?

Levent Gültekin (d. 1972, Göle, Ardahan), Türk yazar ve gazetecidir.

Levent Gültekin doğum tarihi : 1972

Levent Gültekin kaç yaşında : 48 yaşında

Levent Gültekin mesleği ne : Yazar ve gazeteci

Levent Gültekin nereli : Ardahan

Levent Gültekin, 1972 yılında Ardahan'ın Göle ilçesinde doğdu. Aslen Kürt olan Gültekin, üniversite yıllarına kadar eğitimine bu ilçede devam etti. Anadolu Üniversitesi'nin Kamu Yönetimi Bölümü'nden lisans, Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Yeni Şafak gazetesinde çalışmaya başlamasıyla gazetecilik mesleğine de girmiş oldu. Yaklaşık beş yıl farklı görevler aldı ve bir süre Yeni Şafak'ın haber müdürü oldu. 2000 yılında Yeni Şafak'tan ayrılan Gültekin, Gerçek Hayat dergisini çıkartmaya başladı ve derginin genel yayın yönetmenliği görevini de üstlendi. İnternet haber sitelerinde Cenk Açık takma adıyla yazılar yazdı. 2007 senesinde Star Medya Grubu'nda İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, 2009'da TMSF idaresi altındaki Cine5'te yönetici olarak çalıştı. Günümüzde Diken İnternet gazetesinde köşe yazıları yazmakta ve Medyascope yorum ve haber platformunda Ruşen Çakır ile gündemi değerlendirmektedir.

Gündeme ilişkin yazılarının yanında bir de kitap yazmıştır. Kitabı Şatafatlı Mağlubiyet (İslamcıların İktidarla İmtihanı) çok satanlar listesine girmeyi başarmıştır.

LEVENT GÜLTEKİN'İN KİTAPLARI

Şatafatlı Mağlubiyet (İslamcıların İktidarla İmtihanı), Doğan Kitap (2015)

Onurlu Çıkış (İdeolojik Mahalleden Türkiye'ye), Doğan Kitap (2017)