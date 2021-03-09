Levent Gültekin kimdir, kaç yaşında? Levent Gültekin nereli, mesleği nedir?

Levent Gültekin kimdir? Kaç yaşında,nereli, mesleği nedir? Levent Gültekin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

LEVENT GÜLTEKİN KİMDİR?

Levent Gültekin 1972 yılında, Göle, Ardahan'da doğan, Türk yazar ve gazetecidir.

Levent Gültekin, 1972 yılında Ardahan'ın Göle ilçesinde doğdu. Aslen Kürt olan Gültekin, üniversite yıllarına kadar eğitimine bu ilçede devam etti. Anadolu Üniversitesi'nin Kamu Yönetimi Bölümü'nden lisans, Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek lisans eğitimini tamamladı.

GAZETECİLİK HAYATI



Yeni Şafak gazetesinde çalışmaya başlamasıyla gazetecilik mesleğine de girmiş oldu. Yaklaşık beş yıl farklı görevler aldı ve bir süre Yeni Şafak'ın haber müdürü oldu. 2000 yılında Yeni Şafak'tan ayrılan Gültekin, Gerçek Hayat dergisini çıkartmaya başladı ve derginin genel yayın yönetmenliği görevini de üstlendi. İnternet haber sitelerinde Cenk Açık takma adıyla yazılar yazdı. 2007 senesinde Star Medya Grubu'nda İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, 2009'da TMSF idaresi altındaki Cine5'te yönetici olarak çalıştı. Günümüzde Diken İnternet gazetesinde köşe yazıları yazmakta ve Medyascope yorum ve haber platformunda Ruşen Çakır ile gündemi değerlendirmektedir.

Gündeme ilişkin yazılarının yanında bir de kitap yazmıştır. Kitabı Şatafatlı Mağlubiyet (İslamcıların İktidarla İmtihanı) çok satanlar listesine girmeyi başarmıştır.

KİTAPLARI

Şatafatlı Mağlubiyet (İslamcıların İktidarla İmtihanı), Doğan Kitap (2015)

Onurlu Çıkış (İdeolojik Mahalleden Türkiye'ye), Doğan Kitap (2017)

LEVENT GÜLTEKİN'E SALDIRI

Gazeteci Levent Gültekin, Halk TV binasının önünde 15 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını açıkladı.

Durumunun iyi olduğunu belirten Gültekin Twitter hesabından, "25 kişilik bir eşkıya grubunun saldırısına uğradım kanalın önünde, şu anda iyim birazdan programda anlatacağım." dedi.

"SOSYAL MEDYADAN TEHDİT ALDIM"

Saldırı sonrası Halk TV canlı yayınında yaşananları anlatan Levent Gültekin şöyle konuştu:

"Sosyal medyadan çok tehdit aldım. Üç kişi beş kişi değil. Bir partinin genel başkanı yardımcıları düzeyinde. Akıl alır gibi değil. Utanç verici bir durum. Bir iktidar ortağı partisinin genel başkanı yardımcıları kendilerine yöneltilen eleştirilerden dolayı sosyal medya üzerinden tehdit ediyorlar. Tehdidi de boş verelim küfür ediyorlar. Bana hakaret ediyorlar. Benden önce de birçok aydın, gazeteci tehdit edildiği için hepimiz tedirgin olarak gelerek memleket biraz daha iyi olsun diye kendimizce bir mücadele veriyoruz. Bunun tedirginliği vardı aslında."

"KANALA 100 METRE KALA 25 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADIM"

"Meydanda taksiden indim. Bir tane gençle göz göze geldik. Fark ettim beni takip ediyorlar. Biraz hızlandım. Onlar da hızlandılar. Bu sefer geri döneyim dedim. Ben geri döndüm onlar da geri döndü. Biraz daha hızlandım, kanala doğru hızla geleyim, kanala 50-100 metre kala bu kez önümden 15-20 kişi, sokağın dört köşesinden aynı anda saldırdı. O anda başladılar vurmaya. Muhtemelen bu 25 kişi kendisine delikanlı diyerek dolaşıyordur ortalıkta. Ben onların yerinde olsam utanırım yaptıklarından. Bir kişiye 25 kişi saldırmak ancak eşkıyalıktır.Bu kendilerine yakışacak en hafif bir tabir varsa eşkıyalık olarak tanımlarım ben onu. Çünkü tekrar ediyorum, hakaret etmedim, küfür etmedim, yaptıklarının yanlış olduğunu söyledim."