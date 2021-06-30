Levent Gök kimdir? Levent Gök kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Levent Gök kimdir? Levent Gök kaç yaşında, nereli?

Levent Gök kimdir? Levent Gök kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Levent Gök, bugün FOX TV'nin sabah haberlerinin sunulduğu Çalar Saat konuğu oldu. Ülke gündemine ilişkin yaptığı yorum ve açıklamalarıyla dikkat çekti. Program sonrası Levent Gök kimdir? sorusuyla hayatı merak edildi. Peki, Levent Gök kimdir? Levent Gök kaç yaşında, nereli?

CHP Ankara milletvekili Levent Gök, bugün FOX TV'nin sabah haberlerinin sunulduğu Çalar Saat konuğu oldu. Ülke gündemine ilişkin yaptığı yorum ve açıklamalarıyla dikkat çekti. Program sonrası Levent Gök kimdir? sorusuyla hayatı merak edildi. Peki, Levent Gök kimdir? Levent Gök kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

LEVENT GÖK KİMDİR?

Levent Gök,24 Ekim 1959 tarihinde Balıkesir' de doğan Türk siyasetçidir. Cumhuriyet Halk Partisi Eski Grup Başkanvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilidir. İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Ankara milletvekili olarak meclise girdi.

Levent Gök, 24 Ekim 1959 tarihinde Balıkesir'de Salih Zeki ve Güngör Gök çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve serbest avukat olarak çalıştı. İnsan Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Barolar Birliği Delegeliği, CHP Ankara İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve bir çocuk babasıdır, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Siyasi Kariyeri

Milletvekilliği

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanlığı yapan Gök, 2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Ankara 1. Bölge milletvekili olarak meclise girdi. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP Ankara milletvekili olarak meclise girdi.

Grup Başkanvekilliği

2012 yılında Gök, CHP parti meclisi üyeliğine seçildi. 22 Ağustos 2014 tarihinde partisinin Grup başkanvekilliğine seçilince Parti Meclisi görevinden istifa etti. Grup Başkanvekilliği görevini Kemal Kılıçdaroğlu ile 18. Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Kurultayı'nda yarışmak için istifa eden Muharrem İnce'den devraldı. 25. ve 26. dönemlerde Grup Başkanvekilliği'ne yeniden seçildi.

8 Temmuz 2018 tarihinde CHP TBMM Grubu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili olarak seçildi.

LEVENT GÖK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Levent Gök, 1959 doğumlu olup 62 yaşında ve Balıkesirlidir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ali Babacan Fahrettin Koca Mehmet Özhaseki
Magazin Brad Pitt Kaan Yıldırım Kerem Kamışlı Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Metin Oktay Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Levent Gök kimdir? Levent Gök kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 09:38:54. #1.15#

title