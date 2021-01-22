Levante - Valladolid maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?
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Levante - Valladolid maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

22.01.2021 09:36 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:40
Levante - Valladolid maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

İspanya La Liga maçında bu hafta Levante - Valladolid karşılaşması olacak. Tüm dünya yayınlanacak olan ve futbol severlerin merakla takip ettiği İspanya La Liga Levante - Valladolid maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? belli oldu.

İspanya'nın en gözde maçlarından biri olan Levante - Valladolid maçını, aynı zamanda dünyada futbol severlerin ilgiyle takipte kaldığı maçtır. Tarafların hem ekran karşısında yaşayacağı aç heyecanında İspanya La Liga Levante - Valladolid maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? cevabı sizlerle!

İSPANYA - VALLADOLİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya'da futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İspanya La Liga Levante - Valladolid maçı, Valencia'da Ciutat de València Stadyumu'nda gerçekleşecek. İspanya La Liga Levante - Valladolid maçı, Smart Spor HD, Spor Smartkanallarında canlı olarak yayınlanacak. Aynı zamandaD-Smart 77, Spor Smart ve web üzerinden izlenebilecek.

İSPANYA - VALLADOLİD MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

İspanya La Liga Levante - Valladolid maçı,22 Ocak Cuma günü (bugün) Türkiye saatiyle 23:00'de başlayacak.

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