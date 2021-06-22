Lev Aslan Dermen'a Türk vatandaşlığı verildiği iddialarına yanıt

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Lev Aslan Dermen'a (Levon Termendzhyan) Türk vatandaşlığı verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıkladı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Lev Aslan Dermen'a (Levon Termendzhyan) Türk vatandaşlığı verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıkladı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında yer alan Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan)'e Türk vatandaşlığı verildiği iddialarına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte; manipülasyonlara yol açmamak amacıyla iddialara konu olan Lev Aslan Dermen ve Levon Termendzhyan ad veya soyadı bilgileri ile benzerlik ve harf içermesi ile yapılan sorgu sonucunda, nüfus kütüklerinde herhangi bir kayıt tespit edilmemiş olup ayrıca devam eden vatandaşlık başvurusunun da bulunmadığı anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı