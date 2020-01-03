Let Him Go Filmi

03.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:58

Larry Watson’ın aynı isimli romanından beyaz perdeye uyarlanan “Let Him Go”da Kevin Costner emekli bir şerife, Diane Lane ise onun eşine hayat veriyor. Oğullarını kaybeden çift, Montana’daki çiftliklerinden ayrılarak Dakota eyaletinde medeniyetten uzakta yaşayan tehlikeli bir aileyle birlikte kalan genç torunlarını kurtarmaya karar verir. Ailenin yanına varan çift, tehlikeli ailenin torunlarını serbest bırakma gibi bir niyeti olmadığını çok geçmeden anlar.

Yönetmen: Thomas Bezucha

Senaryo: Thomas Bezucha, Larry Watson

Oyuncular: Kevin Costner, Diane Lane, Lesley Manville, Kayli Carter, Booboo Stewart , Jeffrey Donovan, Will Brittain, Ryan Bruce, Adam Stafford, Bradley Stryker, Tayden Marks, Caillou Pettis, Connor Mackay, Greg Lawson, Aidan Moreno, Ryan Northcott, Misty Kay, Amber Shaun, Will Hochman

Filmin Türü: Gerilim

Orijinal Adı: Let Him Go

Yapımcı Firma: Universal Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 21.08.2020



Let Him Go Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.





Kaynak: InterSinema.com