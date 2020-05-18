Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden kişiye sert çıktı Instagram üzerinden canlı yayın yapan Lerzan Mutlu, "Erik gibisin kütür kütür" diyen bir takipçisine "Beynin içinde organ yerine su torbası var sanırım" diyerek cevap verdi. Mutlu, para karşılığında ayaklarının fotoğrafını isteyen bir kullanıcıya tepki gösterdi.

Koronavirüs salgınından dolayı işleri iptal olan ve ev karantinasında olan şarkıcı Lerzan Mutlu, Instagram üzerinden takipçilerinden gelen soruları cevapladı. Mutlu kendisine ilginç sorular soran sosyal medya kullanıcılarına da sert çıkıştı.

"ERİK GİBİSİN KÜTÜR KÜTÜR"

Kendisine yöneltilen sorular arasından seçtiklerini Instagram sayfasına taşıyan Mutlu, aynı zamanda rahatsız edici yorumları da paylaşıp tepkisini belli etti. Bir takipçisinin "Erik gibisin kütür kütür maşallah. Hangi mevsime daha tatlısın?" sorusuna "Tövbe yarabbim. Beynin içinde organ yerine su torbası var sanırım, soruya bak" yanıtını verdi.

AYAKLARININ FOTOĞRAFINI GÖNDERMESİ İÇİN PARA TEKLİF ETTİ

Her daim bakımlı halleriyle tanınan Lerzan Mutlu, "Ayaklarınız harika lütfen daha çok paylaşın" diyen kullanıcıya "Ne zaman soru-cevap yapsam ayaklarım başrollerden biri deli misiniz siz" dedi. Şarkıcı ayaklarının fotoğrafı karşılığında kendisine para teklif eden bir kişiye "Ben böyle sapıkları bir tek filmlerde olur zannediyordum. Tövbe. Direk block (engelleme)" diyerek tepki gösterdi.