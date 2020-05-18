Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden kişiye sert çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden kişiye sert çıktı

Instagram üzerinden canlı yayın yapan Lerzan Mutlu, "Erik gibisin kütür kütür" diyen bir takipçisine "Beynin içinde organ yerine su torbası var sanırım" diyerek cevap verdi. Mutlu, para karşılığında ayaklarının fotoğrafını isteyen bir kullanıcıya tepki gösterdi.

Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden kişiye sert çıktı
18.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:44

Koronavirüs salgınından dolayı işleri iptal olan ve ev karantinasında olan şarkıcı Lerzan Mutlu, Instagram üzerinden takipçilerinden gelen soruları cevapladı. Mutlu kendisine ilginç sorular soran sosyal medya kullanıcılarına da sert çıkıştı.

"ERİK GİBİSİN KÜTÜR KÜTÜR"

Kendisine yöneltilen sorular arasından seçtiklerini Instagram sayfasına taşıyan Mutlu, aynı zamanda rahatsız edici yorumları da paylaşıp tepkisini belli etti. Bir takipçisinin "Erik gibisin kütür kütür maşallah. Hangi mevsime daha tatlısın?" sorusuna "Tövbe yarabbim. Beynin içinde organ yerine su torbası var sanırım, soruya bak" yanıtını verdi.

AYAKLARININ FOTOĞRAFINI GÖNDERMESİ İÇİN PARA TEKLİF ETTİ

Her daim bakımlı halleriyle tanınan Lerzan Mutlu, "Ayaklarınız harika lütfen daha çok paylaşın" diyen kullanıcıya "Ne zaman soru-cevap yapsam ayaklarım başrollerden biri deli misiniz siz" dedi. Şarkıcı ayaklarının fotoğrafı karşılığında kendisine para teklif eden bir kişiye "Ben böyle sapıkları bir tek filmlerde olur zannediyordum. Tövbe. Direk block (engelleme)" diyerek tepki gösterdi.

Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden takipçisine sert çıktı
Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden takipçisine sert çıktı
Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden takipçisine sert çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Ünlü oyuncunun doğallığıyla büyülediği teras pozlarına beğeni yağdı Magazin
Ünlü oyuncunun doğallığıyla büyülediği teras pozlarına beğeni yağdı
Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği 'Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum' sözleri gündem oldu Magazin
Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" sözleri gündem oldu
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Magazin
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: 'Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana Magazin
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana
Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor Magazin
Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin Magazin
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
'Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı' iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
'Hepimiz balonuz' diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz!
"Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz!
Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu
Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu
Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti
Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti
Ünlü model Larissa Gacemer, 'Neden çocuk yapmıyorsunuz?' sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor
Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Hadise, İrem Sak'ın 'Ne güzel kızlar var' paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı
Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı
Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti
Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya
Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya
Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı
Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı
Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor
Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı
Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süreyya Önder Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Ferdi Tayfur Hatice Çarpar Tuba Büyüküstün
Spor Neymar Caner Erkin Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Çocuk Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden kişiye sert çıktı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 11:44:06. #1.14#
title