Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor
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Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor

24.12.2020 23:00 | Son Güncelleme: 24.12.2020 23:12
Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor

46 yaşındaki oyuncu Leonardo DiCaprio, 23 yaşındaki kız arkadaşı Camila Morrone ve köpeği ile Los Angeles'ta yürüyüş yaparken görüntülendi. Karantina nedeniyle hareketsiz kalan yakışıklı oyuncunun aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

Dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio, kendisinden 13 yaş küçük kız arkadaşı Camila Morrone ile birlikte objektiflere yansıdı.

SEVGİLİSİ VE KÖPEĞİYLE YÜRÜYÜŞ YAPTI

46 yaşındaki aktör, köpeği ve sevgilisiyle beraber Los Angeles sokaklarında yürüyüş yaptı.

KARANTİNA YARAMADI

Karantina nedeniyle hareketsiz kalan yakışıklı oyuncunun aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. En yakışıklı Hollywood yıldızlarından biri olarak görülen aktörün göbekli görüntüsü, hayranlarını şaşırttı.

Leonardo Dicaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor

PLAJDA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

DiCaprio ve sevgilisi Camila Morrone, geçtiğimiz haftalarda plajda görüntülenmişti. Pandemi sırasında aldığı kilolar ile gündeme gelen DiCaprio, tedbiri elden bırakmamıştı.

Leonardo Dicaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor
Leonardo Dicaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor
Leonardo Dicaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor
Leonardo Dicaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor
Leonardo Dicaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor
Camila Morrone
Haber Yorumları (3)
YUNUS Ç.: Birisi arda kural birisi burcu kıratlı
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
LEO61: adını unuttum aynı bizim yerli dicaprioya benzemiş
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
REF: Soyadı kuraldı adını hatırlayamadım
Yayından Kaldır
500
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