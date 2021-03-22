Lenovo, Snapdragon 870 Desteğine Sahip Yeni Bir Tableti Piyasaya Sürüyor

Teknoloji alanlarda güçlü bir firma olan Lenovo, yakında yeni bir tableti piyasaya sürecek. Şirket'in amiral gemisi olarak piyasaya süreceği tabletin en büyük özelliği ise Snapdragon 870 yonga setine sahip olmasıdır.

Çin merkezli bilgisayar ve teknoloji üreticisi olan Lenovo; bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar gibi birçok teknolojik ürün üretmektedir. Şirketin bilgisayar alanında yakaladığı başarılı grafiği, tablet piyasasında da yakalamak istediği ve bu nedenle tablet bölümüne ayrı bir önem verdiği bildirildi.

Şirket Geçen yıl Lenovo Tab P11 Pro adlı tek bir amiral gemisi Android tableti piyasaya sürmüştü. Lenovo bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarla ilgili donanım üretimi yapmaktadır. Bu ürün aynı Çin piyasasında Lenovo Xiaoxin Pad Pro adıyla satılmaktaydı.

Teknoloji firması Lenovo şimdi başka bir yüksek kaliteli Android tableti piyasaya sürmek için gün sayıyor. Lenovo Dizüstü Bilgisayar Ürün Yöneticisi Lin Lin, yakında piyasaya çıkacak bir Lenovo tabletin "Ayarlar" sayfası ekran görüntüsünü yayınladı. Resim, bu ürünün bazı temel özelliklerini ortaya koymaktadır.

Lenovo, Snapdragon 870 Desteğine Sahip Yeni Bir Tableti Piyasaya Sürüyor

Görüntüye göre, henüz piyasaya sürülmemiş olan Lenovo tablet, Qualcomm Snapdragon 870 işlemciye sahip olacağı bildirildi. Bu işlemcinin gücü, Lenovo tablet için en dikkat çeken özellik olarak ön plana çıkıyor.

Üstün özellikli yonga setinin yanında ayrıca, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama ile birleştirilecek. Ayrıca bu tablet bir seri halinde gelebileceği ve farklı depolama ve RAM kapasitesine sahip olabileceği belirtiliyor.

Yazılıma gelince, tablet Android 11 tabanlı ZUI 12.5 çalıştıracak. Ayrıca HUAWEI Multi-Screen Collaboration ve Xiaomi Device Control'e benzeyen "Lenovo One" desteğine sahip olacak.

Yani bu özellik sayesinde, Lenovo bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar arasında rahatlıkla bağlantı kuracaksınız. Bu özellik sayesinde, telefon veya tablet ekranını Lenovo bilgisayara rahat bir şekilde yansıtacaksınız ve isterseniz çift ekran olarak kullanabileceksiniz.

Ne yazık ki, bu tablet hakkında piyasaya çıkış tarihi dahil başka hiçbir şey bilinmiyor. Ekran görüntüsü, güvenlik yaması seviyesinin Ocak 2021 olduğunu gösterdiğinden, ürünün hala son test aşamasında olma ihtimali var.

Bununla birlikte, bu yeni tablet, yoğun kullanıcılar için Lenovo Tab P11 Pro, yani Lenovo Xiaoxin Pad Pro'dan daha iyi bir seçenek olabilir. Ayrıca amiral gemisi Lenovo tablet, Dolby Vision ve JBL dört hoparlörlü 2K OLED HDR ekran gibi bazı harika özelliklere sahip olacağı düşünülüyor.

Kaynak: Tekmoloji