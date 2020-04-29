Lenovo M2 Elektrikli Scooter Tanıtıldı! İşte Fiyatı Lenovo, tasarımı ile dikkat çeken elektrikli scooter tanıttı.

Lenovo, tasarımı ile dikkat çeken elektrikli scooter tanıttı. Gelin hep beraber Lenovo M2 elektrikli scooter modelinin özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Lenovo M2 Elektrikli Scooter Özellikleri

Lenovo M2 elektrikli scooter, üçlü fren sistemine sahip. Scooter üzerinde yaklaşık 350W güç çıkışı sağlayan batarya bulunmakta. Lenovo M2'nin çerçevesi/ gövdesinin IP54 koruması için de derecelendirilmiş bir alüminyum alaşımlı yapıdan üretildiği açıklandı.

Elektrikli scooter yaklaşık 120 kilogram ağırlığa kadar desteklemekte. Hafif bir alaşımdan yapılmış olan Lenovo M2 elektrikli scooter'ın ağırlığının 15 kilogramdan az olduğu paylaşıldı.

Scooter'da bulunan led ekran sayesinde mevcut hızı, gücü, vitesi ve diğer durumları kolayca görebilmektesiniz. Ayrıca WeChat uygulaması ile arkadaşlarınız scooter'ın pil ömrünü görebilmekte.

Lenovo M2 Elektrikli Scooter Fiyatı

Lenovo M2 elektrikli scooter'ın fiyatının yaklaşık 282 dolar olduğu açıklandı.

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