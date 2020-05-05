Lenovo Legion Alışılmışın Dışında Bir Tasarımla Gelecek
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Lenovo Legion Alışılmışın Dışında Bir Tasarımla Gelecek

Lenovo Legion Alışılmışın Dışında Bir Tasarımla Gelecek
05.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:44

Lenovo önümüzdeki dönemlerde yüksek performans odaklı bir oyuncu telefonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyorken yeni modele ait tasarım sızdırıldı.

Lenovo önümüzdeki dönemlerde yüksek performans odaklı bir oyuncu telefonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyorken yeni modele ait tasarım sızdırıldı. Lenovo Legion olarak adlandırılacak olan modelin sızdırılan görselleri ve teknik özellikleri yazımızda.

Lenovo Legion Tasarımı Nasıl Olacak?

XDA Developers tarafından sızdırılan yeni görsellerin pazarlama videosu içerisinden alındığı iddia ediliyor. Sızıntının kaynağının epey güçlü olduğunu göz önüne alınca muhtemel tasarımın bu olduğunu düşünebiliriz. Öte taraftan tasarım, mevcut tasarım anlayışımıza göre bazı radikal farklılıklar içeriyor.

Ön taraftan başlarsak cihazın yatay kullanım için tasarlandığını görüyoruz. Nitekim bir oyuncu telefonu olduğunu göz önüne aldığımızda bu, pek de şaşırtıcı bir durum değil. Cihazın ekran/ çerçeve oranı epey yüksekken, ön kameranın pop-up kamera olarak yapılandırıldığı dikkatleri çekiyor. Buna karşın alışkın olduğumuzun aksine pop-up kamera cihazın üst tarafında değil, yan çerçevede konumlandırılmış durumda.

Arka tarafa baktığımızda da yine yatay kullanım odaklı olarak konumlandırılmış ikili arka kamera kurulumu görüyoruz. Bu kameraların günlük ihtiyaçları karşılayabilecek seviyede olduğunu düşünmemiz mümkün ancak hedef kitle itibarıyla pek performanslı bir deneyim sunmasını beklemiyoruz.

Sızdırılan diğer görsellere göre cihazda iki adet USB-C konnektörü bulunacak ve bunlardan birisi cihazın yan çerçevesinde, yatay tutulduğu zaman altta, olacak. Bu sayede oyun oynarken cihazı şarj edebilmek çok daha kolay olacak.

Cihazın teknik özellikleri ile ilgili detaylar hala net olmasa da önümüzdeki dönemlerde daha kesin sızıntılar ile karşılaşmayı bekleyebiliriz. Yeni modellerle ne zaman karşılaşacağımız şu aşamada belli değil.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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