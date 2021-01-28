Lena Hatun kimdir? Kuruluş Osman Lena kim, gerçek adı ne? Seray Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Lena Hatun kimdir? Kuruluş Osman Lena kim, gerçek adı ne? Seray Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

28.01.2021 01:06 | Son Güncelleme: 28.01.2021 01:09
Lena Hatun kimdir? Kuruluş Osman Lena kim, gerçek adı ne? Seray Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çarşamba günleri ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisi konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Her hafta Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin kadrosunda, Lena karakterine hayat veriyor. Peki Kuruluş Osman Lena kim? Lena Hatun kimdir? Seray Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çarşamba günleri ATV ekranlarına gelen Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları dikkat çekmektedir. Baş rollerinde Burak Özçivit'in yer aldığı dizi de kadın karakterler de dikkat çekmektedir. Bunlardan biri de Lena Hatun'dur. Dizide Lena Hatun karakterine Kadın dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Seray Kaya hayat veriyor. Peki, Lena Hatun kimdir? Kuruluş Osman Lena kim, gerçek adı ne? Seray Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

SERAY KAYA KİM?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lise eğitiminden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.İ lk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide rol almıştır. Fox TV'de yayınlanan Kadın dizisindeki Şirin rolüyle tanınmıştır ve Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filminde Maria rolünü canlandırmıştır.

SERAY KAYA ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2019 : Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı

2012 : Huzur Sokağı

2014 : Kocamın Ailesi

2016 : Gülümse Yeter

2017-2020 : Kadın

2020 : Kuruluş Osman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Çelebi Ömer Çelik Hulusi Akar Mehmet Ali Çelebi
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Seren Serengil Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Serdar Aziz Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Türk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lena Hatun kimdir? Kuruluş Osman Lena kim, gerçek adı ne? Seray Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 01:09:27. #1.15#
title