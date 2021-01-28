Lena Hatun kimdir? Kuruluş Osman Lena kim, gerçek adı ne? Seray Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Çarşamba günleri ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisi konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Her hafta Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin kadrosunda, Lena karakterine hayat veriyor. Peki Kuruluş Osman Lena kim? Lena Hatun kimdir? Seray Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Çarşamba günleri ATV ekranlarına gelen Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları dikkat çekmektedir. Baş rollerinde Burak Özçivit'in yer aldığı dizi de kadın karakterler de dikkat çekmektedir. Bunlardan biri de Lena Hatun'dur. Dizide Lena Hatun karakterine Kadın dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Seray Kaya hayat veriyor. Peki, Lena Hatun kimdir? Kuruluş Osman Lena kim, gerçek adı ne? Seray Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
SERAY KAYA KİM?
Seray Kaya, 4 Şubat 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lise eğitiminden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.İ lk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide rol almıştır. Fox TV'de yayınlanan Kadın dizisindeki Şirin rolüyle tanınmıştır ve Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filminde Maria rolünü canlandırmıştır.
SERAY KAYA ROL ALDIĞI YAPIMLAR
2019 : Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı
2012 : Huzur Sokağı
2014 : Kocamın Ailesi
2016 : Gülümse Yeter
2017-2020 : Kadın
2020 : Kuruluş Osman