Lena Hatun kimdir? Kuruluş Osman Lena kim, gerçek adı ne? Seray Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çarşamba günleri ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisi konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Her hafta Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin kadrosunda, Lena karakterine hayat veriyor. Peki Kuruluş Osman Lena kim? Lena Hatun kimdir? Seray Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?