LEGO Star Wars The Skywalker Saga, çıkış tarihi yayınlandı - Haberler
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LEGO Star Wars The Skywalker Saga, çıkış tarihi yayınlandı

LEGO Star Wars The Skywalker Saga, çıkış tarihi yayınlandı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Warner Bros, TT Games, Lego Group ve Lucasfilm geçtiğimiz günlerde LEGO Star Wars The Skywalker Saga'nın önümüzdeki aylarda çıkış yapacağını açıkladı. Bu duyuru kutlamak amacıyla yeni bir oynanış videosu yayınladılar.

Fragmanda yeni savaş mekaniği, çok çeşitli karakterler ve sınıfları, keşfedilecek geniş bir galaksiyi ve çok daha fazlasını sergileyerek oyunculara sunulan oyun ve özgürlüğü derinlemesine bir bakış sunuyor.

Ayrıca, fragman LEGO Star Wars The Skywalker Saga'nın Mumble Modu'na sahip olacağı açıklandı; klasik LEGO Star Wars oyunlarının hayranlarının tüm sesleri mırıldanmalarla değiştirmek için geçiş yapabileceği bir seçenek.

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LEGO STAR WARS THE SKYWALKER SAGA ÇIKIŞ TARİHİ

LEGO Star Wars The Skywalker Saga'nın çıkış tarihi 5 Nisan 2022 olarak belirlendi. LEGO Star Wars The Skywalker Saga Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya sürülecek.

LEGO Star Wars The Skywalker Saga, çıkış tarihi yayınlandı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Playstation, Star Wars, Steam, xbox, Lego, Gamegar, Güncel, Haber

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