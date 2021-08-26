Lego Star Wars: Skywalker Saga 2022'nin ilkbaharında çıkış yapacak
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Lego Star Wars: Skywalker Saga 2022'nin ilkbaharında çıkış yapacak

Lego Star Wars: Skywalker Saga 2022'nin ilkbaharında çıkış yapacak
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Lego Star Wars: The Skywalker Saga'nın çıkış tarihi Gamescom 2021'de açıklandı. Oyunun 2022 baharında piyasya sürüleceği doğrulandı.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Star Wars serisinin dokuz filmini de kapsayacak. Keşfedilecek 20 gezegen var ve aralarında büyük bir galaksi haritası olacak ayrıca 300'den fazla açılacak karakter de yer alıyor.

Star Wars filmlerindeki ünlü sahnelere bir sürü gönderme bulunuyor. Darth Vader ve Darth Maul gibi X-Wing Fighterlar ve ışın kılıcı savaşlarının yanı sıra Rey'in Kylo Ren'in TIE Fighter'ına attırdığı taklaya kadar birçok sahneleri içeriyor.

Henüz kesin bir çıkış tarihi olmasa da, oyunun 2022 bahar ayında Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch ve PC için çıkış yapacak.

Lego Star Wars: Skywalker Saga oynanış fragmanını izlemek için buraya tıklayınız.

Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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