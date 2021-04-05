Left 4 Dead 2 sistem gereksinimleri 2021 - Left 4 Dead 2 kaç GB?

2009 yılında çıkan Left 4 Dead 2 sistem gereksinimleri 2021 nelerdir? Left 4 Dead, Valve Corporation (PC) ve Certain Affinity (Xbox 360) tarafından geliştirilerek, Elecrtronic Arts tarafından Kasım 2008'de Xbox 360 ve PC için dağıtılan bir hayatta kalma-korku 4 oyunculu kooperatif birinci şahıs gözünden oynanan bir video oyunudur. Left 4 Dead 2 kaç GB?