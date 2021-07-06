Lebron James, Fortnite'a Geliyor İddiası
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Lebron James, Fortnite'a Geliyor İddiası

Lebron James, Fortnite'a Geliyor İddiası
Turkmmo - Haberler | Gamegar

NBA süperstarı Lebron James'in yakında Fortnite'daki yerini alması çok muhtemel görünüyor.

NBA süperstarı Lebron James'in yakında Fortnite'daki yerini alması çok muhtemel görünüyor. Veri madencileri Hypex ve Shiina, James'in oyunun bir sonraki güncellemesinde bir ikon serisi dış görünümü olarak ekleneceğini .

Shiina, James'in bir ikon serisi kostümü olarak gelişiyle ilgili ilk iddiayı ortaya atarken Hypex, oyuncuların King's Bling görevlerini tamamlayarak ödüller kazanabilecekleri de dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı takipçilerine aktardı.

James'in lakabı olan King James'e atıfta bulunan bir dizi görevin de oyuna geleceği belirtilirken bu setle birlikte DJ Marshmello, Tyler "Ninja" Blevins, rap sanatçısı Travis Scott ve daha birçok isme dahil olmuş olacak.

16 Temmuz'da HBO Max ve ABD sinemalarında vizyona girecek olan Space Jam: A New Legacy'de başrol oynayan James için henüz bir resmi açıklama yapılmamış olsa da 14 Temmuz'da oyuna dahil olacağı düşünülüyor.

Milyonlarca oyuncuya sahip Fortnite, popüler figürleri oyuna dahil ederek oyuncularını memnun ediyor. Son olarak Marvel'ınkarakteri oyuna dahil olmuştu.

Kaynak: Turkmmo

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