League of Legends: Wild Rift 2.2 yama notları paylaşıldı

League of Legends: Wild Rift'in 2.2 yamasının notları yayınlandı.

Riot Games'in MOBA oyunu League of Legends'ın mobil versiyonu Wild Rift 2.2 yama notları duyuruldu. Bu yama ile birlikte Wild Rift'e bir sürü şampiyon, değişiklik ve seçenek getirileceği duyuruldu.

Wild Rift 2.2 Yama Notları

Kostümler

Kuçu Corki

Kazanova Galio

Draven Draven

Tüylü Fizz

Zebani Galio

Parti Canavarı Amumu

Azametli Jinx

Hexkaşif Jax

Okullu Ahri

iBlitzcrank

Yağmacı Olaf

Yeni Şampiyonlar

Galio

Galio 1 Nisan saat 03.01'de oyunda.

Yeni Özellikler

Wild Rift 2.2 yama notları yazısında bildirilene göre konum tercihi ismini verdikleri yeni özelliği test ettikleri ve tıpkı LoL PC'deki konum seçimi gibi, oyundaki konumunuzu seçebilmenin bir yolunu sunmak için sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını belirtiyorlar.

Oyuna girmeden önce tercih ettiğiniz konumları (tekli koridor, orman, orta koridor, ikili koridor ve destek) sıralayın. En çok istediklerinizi üst sıraya, en az istediklerinizi alt sıraya koyun. Eşleştirme sistemi, çoğu zaman en çok istediğiniz konumları size atamaya öncelik verecek.

Her zaman istediğiniz konum gelmeyebilir, fakat oynamak istediğiniz konumun ne sıklıkla size atandığına dair daha fazla kontrolünüz olacak. Eğer rolünüzü seçmek istemiyorsanız, sorun değil: Yakın geçmişinize bakacak ve size buna göre bir konum atayacağız. Hatta seçimleriniz karşılaşmadan karşılaşmaya kaydedilecek!

Teste 2 hafta boyunca devrede kalacak geçici bir konum tercihi sırasıyla başlayacağız. Bunu dereceli sekmesinde bulabileceksiniz ama dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta var:

Sıra, dereceli ve çoğu etkinlik ilerlemenizi etkilemeyecek.

Konum Laboratuvarı adlı bir etkinlik düzenleyeceğiz. Bu sırada testimize yardım ettiğiniz her gün için ilave mavi öz kazanacaksınız!

Test sona erdiğinde sıranın performansına ve geribildirimlerinize bağlı olarak özelliğin dereceli sırasına uyarlanmaya hazır olup olmadığını değerlendireceğiz. Sonuçlar yeterli olmazsa daha fazla ayarlamaya gideceğiz.

Test Aşamasında Aram

Oyuncuların en sevdiği PC modlarından biri olan ARAM, bu yamada Wild Rift'te test ediliyor! ARAM sınırlı süreliğine denenebilecek. Sıraya girin ve hızlı seviye atlama özelliği sayesinde ortalama 12 dakika sürecek karşılaşmalardaki kaotik çatışmalara katılın.

Ayrıca ARAM'da moda özel iki yeni büyü vardır:

Tuttur/Fırla: Bu büyü iki parçadan oluşur. Tuttur bir hat üstünde kartopu fırlatarak isabet alan ilk rakibe hasar vermenizi ve onu işaretlemenizi sağlar. Büyüyü yeniden kullanıp rakibe anında Fırla'yarak partiyi başlatabilirsiniz. Lee Sin'in (1) yeteneğine benziyor ama biraz daha dondurucu.

Berrak Zihin: LoL PC'deki Berrak Zihin, Wild Rift'e geliyor. Berrak Zihin kullanıldığında size ve takım arkadaşlarınıza mana artışı sağlar.

5 Nisan'dan itibaren oyun modunun doğru çalıştığından emin olmak için 3 günlük küçük bir test düzenleyeceğiz. Her şey yolunda giderse ARAM modunu 15 Nisan - 19 Mayıs tarihlerinde bir aydan uzun bir süre boyunca oynayabileceksiniz.

Ganimetler

Simgeler: Gönülçelen Poro, Asi Poro, Dümenci Poro, Hextech Jaximus, Kudretli Jax

İfadeler: Alkış, Küplere Bindim, Çok Güzel, AMAN TANRIM!, Unutulmuş Doğum Günü, Süper Shisa, Coşkulu Choncc, Geri Çekil!

Simge Çerçeveleri: Hexkaşif Geçidi

Dönüşler: Dönüş Bağlantısı

Süsler: Hay Aksi!, Emektar Kürek, Parlak Fikir

Vadi Amblemleri: Hexkaşif Tarihi, Teknolojik Hexkaşif, Muhteşem Demacia, Noxus Gücü

Tüm ganimetler yama boyunca çıkmaya devam edecek.

Ücretsiz Şampiyon Rotasyonu

1 - 7 Nisan: Diana, Ezreal, Gragas, Leona, Lulu, Miss Fortune, Olaf, Orianna, Pantheon, Tryndamere

8 - 14 Nisan: Ahri, Amumu, Darius, Kennen, Lee Sin, Nami, Sona, Tristana, Vayne, Yasuo

Wild Rift 2.2 yama notları hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros