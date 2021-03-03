League of Legends için yeni bir güncelleme duyurusu geldi: LoL 11.5 yama notları

Riot Games, League of Legends için temel eşyalara yer verdiği bir güncelleme paylaşımında bulundu. Riot Games konu ile ilgili bir paylaşıma yer verirken oyunseverleri de bilgilendirdi. LoL 11.5 yama notlarında şampiyonların son durumları ve giderilen hatalar mevcut.

Riot Games yeni bir tasarlayıcı güncellemesi blog gönderi olarak kullanıcılara sundu. Geliştiriciler bu kapsamda 2021 senesinde LoL'a yönelik yeni sunulan eşyalar hakkında görüşlerini dile getirebildi. Bunun yanı sıra özellikle efsanevi kategorisindeki eşyalara daha çok yer verildi.

Bu efsanevi eşyalar, sezon başlamadan ihtişamlı eşyaların altında bir kategori olarak kullanıcılara tanıtılmıştı. Şampiyonlar bu eşyaları, eşyanın geri kalanını alabilmek için satın alıyor. Güncellemenin diğer kalan bölümünde şampiyon olan her sınıfa ve diğer ilgili üyelereuygulanabilir olan yaratıcı öğeler oluşturma istatistiklerine detaylı olarak görüşülüyor.

Geçen aylarda yeni sezona uygun bilgilerin aktarılmasından sonra oyunseverler daha çok bir beklenti içine girdiler. Riot Games'de bu konuyla ilgili olarak konuşulan her ayrıntının geliştirme aşamasında olduğunu ve gündem boyunca bir kaç değişikliğin olabileceği hakkında oyunseverleri bilgilendirmişti.

LOL 11.5 YAMA NOTLARI

11.5 Yaması'na geldik bile. Zaman su gibi akıp gidiyor! Hadi başlayalım.

İlk olarak kudretli mi kudretli ormancılardan bahsedelim. Master Yi ve Sejuani gibi bazı şampiyonlar zorlanırken, Udyr ve Rammus gibi diğer şampiyonlar haritayı kasıp kavuruyor. İlk grubu güçlendiriyor ve sonraki grubu dizginliyoruz.

Şimdi de eşyalara geçelim! Guinsoo'nun Hiddeti'ne daha fazla kural ekliyor ve Senna'yla arasındaki sinerjiyi netleştiriyoruz. Ayrıca Canbiçen'e fazlasıyla benzeyen Muramana'yı daha özgün hale getiriyoruz.

Hadi iğnelerinizi bileyin, Vadi'ye uçun ve polenlerin tadını çıkarın. Bir sonraki yamada görüşmek üzere.

Eğer arılardan korkuyorsanız, sizi arıların bulunmadığı TFT yama notlarına alalım!

Tricia "mom cat" Tan

Hanna "shio shoujo" Woo

LOL yama notlarında şampiyonların son durum hakkında bilgiler için buraya tıklayınız.

Giderilen Hatalar/Yaşam Kalitesi Değişiklikleri

LOL İSTEMCİSİ: Oyuncuların oyun sonu lobilerine gitmek yerine, "İstatistikler Bekleniyor" ekranında sıkışıp kalmasına yol açan bir hata keşfedildi ve giderildi.

LOL İSTEMCİSİ: Karşılaşma Geçmişi grafikleri ve istatistikleriyle ilgili çeşitli işleme sorunları giderildi.

LOL İSTEMCİSİ: Şampiyon seçimindeyken oyuncuların şampiyonları takas etmesini engelleyen hata giderildi.

Gönül Avcısı Quinn'in dönüşünün ses efekti artık düzgün bir şekilde oynatılıyor.

Camille'in W - Keskin Çelme yeteneğinin iyileştirmesi artık iç koni hasarını değil, dış koni ilave hasarını hesaba katıyor.

Tryndamere'in R - Ölümsüz Hiddet yeteneği sırasında Ufukgetiren'le güçlendirilmiş bir kitle kontrolü yeteneğinden isabet alması sonucu katledilmesine yol açan hata giderildi.

Muramana'nın Şok ve Vahşi Hydra'nın Biç pasiflerinin ilave hasarı artık Urgot'un yalnızca ilk saldırısında değil, W - İmha yeteneğinden sonra yapılan tüm saldırılarda tetikleniyor.

Menzilli şampiyonlar artık Doran'ın Kalkanı'nın Toparlama ve Göğüs Ger pasiflerinden düzgün bir şekilde faydalanabiliyor.

Udyr'in her saldırısıyla Tanrıça'nın Gözyaşı'nın Mana Yüklemesi etkisini tetiklemesine yol açan hata giderildi.

Runaan'ın Kasırgası'nın oklarının ilave Yenilmez yükü sağlamasına yol açan hata giderildi.

Ejder kesildiğinde yetenekleri sayesinde hedef alınamaz halde olan bazı şampiyonlar (Master Yi, Xayah, Zed, Kayn, Maokai, Yuumi), artık doğru miktarda deneyim kazanıyor.

Vahşi Hydra'nın Biç pasifi artık benzer yeteneklerle daha tutarlı çalışıyor.

Aynı anda Q - Gizemli Atış yeteneğini kullanırken ve arkasını dönerken Ezreal'ın Runaan'ın Kasırgası'nı tetiklememesine yol açan hata giderildi.

Shyvana'nın W - Ateş Burgacı yeteneği etkinken, Vahşi Hydra'nın Biç pasifinin ilk saldırının ardından çalışmamasına yol açan hata giderildi.

Yadigâr Kalkan'a sahip destek şampiyonlarının Savaş Ganimeti'yle biçtiği minyonlar, artık Viktor'un Pasif - Evrimin İhtişamı ve Tırpan yüklerini etkiliyor.

Samira'nın R - Cehennem Tetiği artık Vahşi Hydra'nın Biç pasifini doğru biçimde uyguluyor.