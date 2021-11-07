League Of Legends dizisi Arcane, Netflix üzerinde yayınlandı

16 Ekim 2019'da yaklaşık iki dakikalık bir video ile duyurulan League Of Legends dizisi Arcane, 7 Ekim Pazar gününün sabah saatlerinde herkes için izlenebilir hale gelmesi ile birlikte "Arcane ne zaman çıkacak" sorusu da sona erdi.

Piltover ve Zaun kentleri arasındaki sert çatışmaların arasında kalan iki kız kardeşin hikayesini anlatan dizi, izleyicilerine League Of Legends dünyasının ve karakterlerinin geçmişine ışık tutuyor.

Netflix platformu üzerinden yayınlanan animasyon dizisinin ilk sezonu toplamda dokuz bölümden oluşurken, 7 Ekim Pazar günü izleyiciler ile dizinin sadece ilk üç bölümü paylaşıldı. 13 Kasım ve 20 Kasım tarihlerinde paylaşılacak

Arcane dizisi bölümleri ve çıkış tarihi

Zıtlıklarla Dolu Bir Dünyaya Hoş Geldin - 7 Kasım 2021

Bazı Gizemler Gizli Kalmalı - 7 Kasım 2021

Değişim için Şiddet Uygulamak - 7 Kasım 2021

4. Bölüm - 13 Kasım 2021

5. Bölüm - 13 Kasım 2021

6. Bölüm - 13 Kasım 2021

7. Bölüm - 20 Kasım 2021

8. Bölüm - 20 Kasım 2021

9. Bölüm - 20 Kasım 2021

League Of Legends dünyasında geçen diziyi izlemek isterseniz buraya tıklayarak resmi Netflix sayfasına, buraya tıklayarak ise IMDB sayfasına ulaşabilirsiniz. Aşağıda ise dizinin final fragmanını izleyebilirsiniz.

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