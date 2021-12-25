League of Legends 12.1 Yama Notları Janna Değişiklikleriyle Geliyor
League of Legends 12.1 yamasında Ağaç Ata kostümleri geri dönerken Janna da pek çok değişikliğe uğruyor.
League of Legends 12.1 yamasında Ağaç Ata kostümleri geri dönerken Janna da pek çok değişikliğe uğruyor.
Sezon arası değişikliklerine kısa süre önce başlayan League of Legends yepyeni eşyalar, ejderhalar ve yeni ejder ruhlarıyla oyuna daha da baharat katmaya devam etmişti. 11.24 yaması sezonun son yaması olarak canlı sunuculara geçiş yaparken yeni sezonun ilk yaması 12.1 de PBE sunucularında yerini aldı.
League of Legends 12.1 Şampiyon Denge Değişiklikleri
Henüz diğer şampiyonlarla ilgili bir bilgi gelmemiş olsa da Janna'nın değişimiyle ilgili pek çok bilgi paylaşılmış durumda. İşte detaylar:
Güçlendirmeler
Ana Statlar
Hareket Hızı: 315 >>>330
SG: 46 + 1.5/seviye >>>52 + 3/seviye
Q
Mana Bedeli: 60-140 >>>60-100
Min Menzil: 1000 >>>1100
Max Menzil: 1750 >>>1760
İlerleme Hızı: 1.5sn >>>1.25sn
Hasar: 60-160 + şarj süresi başına 15-35 >>>60-180 + şarj süresi başına 15-55
Artık minyonlara %80 hasar veriyor.
Zayıflatmalar
Ana Statlar
Saldırı Menzili: 550 >>>500
Pasif
Janna %8 hareket hızı kazanır >>>Janna takım arkadaşlarına doğru yürürken %8 hareket hızı kazanır
KALDIRILDI: Janna'nın saldırıları ve W yeteneği artık hareket hızına bağlı olarak fazladan Büyü Hasarı vermiyor.
Değişiklikler
W
Menzil: 550 (Kenardan kenara) >>>650 (merkezden merkeze)
Yavaşlatma Süresi: 2sn >>>3sn
Bekleme Süresi: 8-6sn >>>12sn
Hasar: 55-175 >>>70-190
Pasif Hareket Hızı: %6-10 >>>%8-14
E
Bekleme Süresi: 16-12 >>>15-9
Kalkan süresi: .75sn >>>1.25sn
KALDIRILDI: Rakip şampiyonu yavaşlatmak veya havaya savurmak artık E yeteneğinin süresini %20 azaltmıyor.
Sihirdar Büyüsü Değişiklikleri
Işınlan
"4 saniyelik yoğunlaşmanın ardından şampiyonun dost yapıya ışınlanır."
14. dakikanın ardından Kule Barikatları düştüğünde Başıbozuk Işınlan'a dönüşür. Başıbozuk Işınlan'ın 270 saniye bekleme süresi vardır, dost yapıların, minyonların veya totemlerin üstünde kullanılabilir ve 3 saniyeliğine %50 hareket hızı sağlar.
League of Legends 12.1 Yaması Kostümleri
Ateş Işığı Ekko - 1350 RP*
*Stüdyo içindeki iletişim hatasından dolayı oluştuğu bildirilen bir problemden dolayı kostüme yeni efektler eklenmediğinden Ateş Işığı Ekko 12.1 yamasından sonra, yepyeni efektleriyle gelecek.
Ağaç Ata Gnar - 1350 RP
Ağaç Ata Rek'sai - 1350 RP
Yaşam Kalitesi Değişiklikleri
Gotik Annie Splash Art Değişikliği
League of Legends 12.1 yaması 4 Ocak 2022 Salı günü canlı sunuculara geçiş yapacak. Yeni kostümler ve değişiklikler hakkında ne düşünüyorsunuz?
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