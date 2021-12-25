League of Legends 12.1 Yama Notları Janna Değişiklikleriyle Geliyor

League of Legends 12.1 yamasında Ağaç Ata kostümleri geri dönerken Janna da pek çok değişikliğe uğruyor.

Sezon arası değişikliklerine kısa süre önce başlayan League of Legends yepyeni eşyalar, ejderhalar ve yeni ejder ruhlarıyla oyuna daha da baharat katmaya devam etmişti. 11.24 yaması sezonun son yaması olarak canlı sunuculara geçiş yaparken yeni sezonun ilk yaması 12.1 de PBE sunucularında yerini aldı.

League of Legends 12.1 Şampiyon Denge Değişiklikleri

Henüz diğer şampiyonlarla ilgili bir bilgi gelmemiş olsa da Janna'nın değişimiyle ilgili pek çok bilgi paylaşılmış durumda. İşte detaylar:

Güçlendirmeler

Ana Statlar

Hareket Hızı: 315 >>>330

SG: 46 + 1.5/seviye >>>52 + 3/seviye

Q

Mana Bedeli: 60-140 >>>60-100

Min Menzil: 1000 >>>1100

Max Menzil: 1750 >>>1760

İlerleme Hızı: 1.5sn >>>1.25sn

Hasar: 60-160 + şarj süresi başına 15-35 >>>60-180 + şarj süresi başına 15-55

Artık minyonlara %80 hasar veriyor.

Zayıflatmalar

Ana Statlar

Saldırı Menzili: 550 >>>500

Pasif

Janna %8 hareket hızı kazanır >>>Janna takım arkadaşlarına doğru yürürken %8 hareket hızı kazanır

KALDIRILDI: Janna'nın saldırıları ve W yeteneği artık hareket hızına bağlı olarak fazladan Büyü Hasarı vermiyor.

Değişiklikler

W

Menzil: 550 (Kenardan kenara) >>>650 (merkezden merkeze)

Yavaşlatma Süresi: 2sn >>>3sn

Bekleme Süresi: 8-6sn >>>12sn

Hasar: 55-175 >>>70-190

Pasif Hareket Hızı: %6-10 >>>%8-14

E

Bekleme Süresi: 16-12 >>>15-9

Kalkan süresi: .75sn >>>1.25sn

KALDIRILDI: Rakip şampiyonu yavaşlatmak veya havaya savurmak artık E yeteneğinin süresini %20 azaltmıyor.

Sihirdar Büyüsü Değişiklikleri

Işınlan

"4 saniyelik yoğunlaşmanın ardından şampiyonun dost yapıya ışınlanır."

14. dakikanın ardından Kule Barikatları düştüğünde Başıbozuk Işınlan'a dönüşür. Başıbozuk Işınlan'ın 270 saniye bekleme süresi vardır, dost yapıların, minyonların veya totemlerin üstünde kullanılabilir ve 3 saniyeliğine %50 hareket hızı sağlar.

League of Legends 12.1 Yaması Kostümleri

Ateş Işığı Ekko - 1350 RP*

*Stüdyo içindeki iletişim hatasından dolayı oluştuğu bildirilen bir problemden dolayı kostüme yeni efektler eklenmediğinden Ateş Işığı Ekko 12.1 yamasından sonra, yepyeni efektleriyle gelecek.

Ağaç Ata Gnar - 1350 RP

Ağaç Ata Rek'sai - 1350 RP

Yaşam Kalitesi Değişiklikleri

Gotik Annie Splash Art Değişikliği

League of Legends 12.1 yaması 4 Ocak 2022 Salı günü canlı sunuculara geçiş yapacak. Yeni kostümler ve değişiklikler hakkında ne düşünüyorsunuz?

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