League of Legends 11.18 Sürümü Yeni Pentakill ile Geliyor!
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League of Legends 11.18 Sürümü Yeni Pentakill ile Geliyor!

League of Legends 11.18 Sürümü Yeni Pentakill ile Geliyor!
SaveButonu - Haberler | Gamegar

League of Legends 11.18 sürümü yıllardır gözleri yollarda kalan pek çok hayranı memnun edecek Pentakill kostümlerini getiriyor.

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League of Legends 11.17 sürümü PBE sunucusundan çıkıp canlı sunuculara ulaşırken, PBE sunucusunda yerine geçen 11.18 sürümü yıllardır gözleri yollarda kalan pek çok hayranı memnun edecek Pentakill kostümlerini getiriyor.

Pentakill, metalin doğuşunu anlatan yepyeni bir video ile hikaye derinliği kazanırken bu hikayeyi anlatan kişi ise Mahvolmuş Kral Viego oluyor. Ayrıca yalnızca bu hikayeyi anlatan kişi olmakla kalmayıp grubun kontrastında kalan cesur renkleriyle ve yepyeni kılıcıyla sahnede parlayan Viego, Pentakill'in hikayesine yeni bir üye olarak katılıyor. Grubun eski üyeleri olan Karthus, Kayle, Mordekaiser, Olaf, Sona ve Yorick ise gelecek Pentakill III: Lost Chapter albümlerine ithafen aynı isimdeki yepyeni kostümleri ile yeni tarzlarını gözler önüne seriyor. Ayrıca 11.18 sürümünde Hextech kostüm serisine Tristana da katılıyor.

League of Legends 11.18 Sürümü Kostümleri

Pentakill III: Kayıp Cilt Karthus - 1350 RP

Pentakill III: Kayıp Cilt Sona - 1350 RP

Pentakill III: Kayıp Cilt Mordekaiser - 1350 RP

Pentakill III: Kayıp Cilt Mordekaiser, Karthus ve Sona kostüm görselleri:

Pentakill III: Kayıp Cilt Kayle - 1350 RP

Pentakill III: Kayıp Cilt Olaf - 1350 RP

Pentakill III: Kayıp Cilt Yorick - 1350 RP

Pentakill III: Kayıp Cilt Yorick, Kayle ve Olaf kostüm görselleri:

Pentakill III: Kayıp Cilt Viego - 1350 RP

Pentakill III: Kayıp Cilt Viego kostüm görseli:

Hextech Tristana

Hextech Tristana kostüm görseli:

Pentakill Kostümleri Ne Zaman Gelecek?

League of Legends 11.18 sürümünün çıkışı Pentakill'in 3. albümü olan Pentakill III: Lost Chapter'ın çıkış gününe, yani 9 Eylül'e denk gelecek. Böylece yeni albümün tadını çıkararak favori Pentakill üyenizin kostümünü deneme şansınız olacak.

Kaynak: SaveButonu

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