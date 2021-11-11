'Le Jacques Cartier' kruvaziyer gemisi, Bodrum Limanı'na demir attı - Haberler
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'Le Jacques Cartier' kruvaziyer gemisi, Bodrum Limanı'na demir attı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

FRANSIZ bayraklı 'Le Jacques Cartier' kruvaziyeri, Bodrum Limanı'na demir attı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - FRANSIZ bayraklı 'Le Jacques Cartier' kruvaziyeri, Bodrum Limanı'na demir attı. Geminin içerisinde 115 yolcunun olduğu öğrenildi.

Rodos Limanı'ndan hareket eden Fransız bayraklı 'Le Jacques Cartier' kruvaziyer gemisi, sabah saatlerinde 115 yolcu ve 92 mürettebatıyla Bodrum Limanı'na geldi. 131 metre uzunluk, 18 metre genişlik, 9 bin 976 groston ağırlığındaki gemiden inen büyük bölümü Fransız turistin bir bölümü Kumbahçe Sahili ile Bodrum Çarşısı'nda gezip, alışveriş yaptı, kafe ve restoranlarda otururken, diğer bir bölümü ise ilçedeki tarihi yerleri gezdi. Yolcu gemisinin Bodrum'dan sonra Fethiye'ye gideceği öğrenildi.


'Le Jacques Cartier' kruvaziyer gemisi, Bodrum Limanı'na demir attı

'Le Jacques Cartier' kruvaziyer gemisi, Bodrum Limanı'na demir attı

'Le Jacques Cartier' kruvaziyer gemisi, Bodrum Limanı'na demir attı

'Le Jacques Cartier' kruvaziyer gemisi, Bodrum Limanı'na demir attı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
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