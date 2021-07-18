Le Cane şarkı sözleri! Muti-Uzi-Critical-Heijan Le Cane sözleri nelerdir? Le Cane ne demek?
MUTİ - LE CANE feat. UZİ x CRİTİCAL x HEİJAN şarkısı Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 600 bin izlenme ve 38 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Le Cane rap şarkısı sözleri nelerdir? Le Cane sözleri nedir? Muti-Uzi-Critical-Heijan Le Cane sözleri haberimizde...
Muti - Le Cane ft. Uzi X Critical X Heijan şarkısının sözleri nelerdir? Muti-Uzi-Critical ve Heijan'ın birlikte söyledikleri Le Cane şarkısının sözleri sizlerle...
LE CANE SÖZLERİ
[Bölüm 1: Muti]
Yok Heyec?n C?ne, Bizde Yok Heyec?n C?ne
S?rdım Y?ktım Bi' T?ne, Şimdi Keyfim Ş?h?ne
Sizde Çoktur B?h?ne, O Yüzden Soktum Bi' T?ne
Yok Heyec?n C?ne, Bizde Yok Heyec?n C?ne
Yok Heyec?n C?ne, Bizde V?r Heij?n C?ne
Şirinevler, B?ğcıl?r, Esenler Oldum H?st?ne
Senin Çizik Kest?ne, Bizde Y?n?r Meş?le
Y?vrum Nedir Mesele, P?r? Komodin Üstünde
Gelsin Sekerek Çık?r?k, D?h? T?
Çok ?t?k, No P?nik, Gerçek Y?rışm? Dominik
P?r?l?r Çok ?tik Bi' Bul?ns İst?nbul Tr?fik
B?b?l?r B?s D?m?r?
S?y S?t?n? 95 H?m?n? 01 K?t?r? Depresyon F?t?l?
Dost S?t?n? Ç?t?r? P?t?r? (Ç?t Ç?t)
[N?k?r?t Kısmı: Muti]
Le C?ne, C?ne Le C?ne, C?ne (Ah, Ye?h)
Le C?ne, C?ne Le C?ne, C?ne (Ah, Ye?h)
Le C?ne, C?ne Le C?ne, C?ne (Ah, Ye?h)
Le C?ne, C?ne Le C?ne, C?ne (Ah, Ye?h)
[Bölüm 2: Uzi]
Le C?ne, Le C?ne
Sorun Yok, Her Şey Yolund?
Le C?ne, Le C?ne
P?r?m Hep Olm?k Zorund?
Le C?ne, C?ne
Ellerim Y?k?nd?
İntik?m K?nımd?, K?lm'ıc?k Y?nın?
İdolüm Yok, Sorunum D?
Sevenim Çok, Uyuz Ol?nım D?
Y?ptım Her Şeyi T?m ?y?rınd?
Göremezsin S?hte Y?nımd?
K*hpeni Çek De Bi' Denk Gelelim
Yüz Yüze B?k?lım, Sorun Ne Çözelim
"B?n? Bır?k." Dedim, D?h? Ne Diyim?
İzle Gör Bebek, S?hnedeyim
P?r?m Hep Zul?md? (Mmh)
Bitmez Hiçbi' ?nd? (Mmh)
İşim Yok Sil*hl?, ?rtık Tüm Işler Vir?l (Ye?h)
Şükür, Pl?nl?r Döndü, M?ş?ll?h, Hiç Ç?mur K?lm?dı P?ç?md?
Stil 34, Yok P?l?vr?, ?r?dığın Her Şey Ç?vo B?b?nd? (Ye?h)
[N?k?r?t Kısmı: Muti]
Le C?ne, C?ne Le C?ne, C?ne (Ah, Ye?h)
Le C?ne, C?ne Le C?ne, C?ne (Ah, Ye?h)
Le C?ne, C?ne Le C?ne, C?ne (Ah, Ye?h)
Le C?ne, C?ne Le C?ne, C?ne (Ah, Ye?h)
[Bölüm 3: Critic?l]
K?f?mın Işleri H?v?d?
H?tunun Gözleri P?r?d?
S?nırım B?kınc? O B?n?, Görüyor P?rl?k Bi' ?r?b?
T?nıs?n Isl?k Bi' H?mburger Gibi Gözükmek Istemezsin Ki B?n?
"Sen Bir Eşkiy?sın." Diyen Öğretmenim, M??lesef Işlerim Yolund?
Açlık Zormuş, Di Mi B?bo? (P?t)
Doym?m?k D?h? D? Beter
Gelirken Koş?r?k Geldin O Yüzden Deme B?n? Giderken "Geber!"
Yüreğim T?m Bi' Poligon, B?k
Mermiler Içinde Gezer (Vın)
Kükredim Her Bi' Koridord?
Susm?k Beni Deli Eder
Le C?no, C?no, Le C?ne, C?no; ?yıptır
S?dece ?ilem, Gerisi Z?ten K?yıptır
F?zl? Düşünme, Bu Durum Seni Sıyırtır
Elimde Tetik, Tüm Sül?leni ?yıltır
[N?k?r?t Kısmı: Muti]
Le C?ne, C?ne Le C?ne, C?ne (Ah, Ye?h)
Le C?ne, C?ne Le C?ne, C?ne (Ah, Ye?h)
Le C?ne, C?ne Le C?ne, C?ne (Ah, Ye?h)
Le C?ne, C?ne Le C?ne, C?ne (Ah, Ye?h)
[Bölüm 4: Heij?n]
C?ne, C?ne, C?ne Işte Meyd?ney
Koştur G?yrimeşru, Illeg?l Bi' M?h?lle
Bizde T**?k Dizde Dersin Hev?mere
Gerekirse Y?t?r Onl?r M?push?ne
Her Gün ?ynı Yol, ?ynı S?hne
Koştur Durm?d?n, Yok B?h?ne
Bizden Hızlısı Kendini Kov?l?sın
Artık Si**mde Değil Bu ?lem
M?h?lle, Stres, Her Gün K?vg?
Derdin Bitmez, Dersin M?fy?, Döksün Kurşun Değil M?kin?
Heij?n ?bi El F?vel?
Kimmiş B?b? Izle, T?h? Tektir Bizde
Ç?vo Terstir Size, Celo Shoote Dede
M?h?lle Bur? Bebe, Yolun? B?k H?di
Muti Keke Money, Konum Şirinevler
[N?k?r?t Kısmı: Muti]
Le C?ne, C?ne Le C?ne, C?ne (Ah, Ye?h)
Le C?ne, C?ne Le C?ne, C?ne (Ah, Ye?h)
Le C?ne, C?ne Le C?ne, C?ne (Ah, Ye?h)
Le C?ne, C?ne Le C?ne, C?ne (Ah, Ye?h)
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
16 Temmuz tarihinde Youtube'a yüklenen şarkı toplamda 617 bin izlenme alırken 38 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:
Söz: Muti, UZI, Critical, Heijan
Müzik: Muti, UZI, Critical, Heijan
Aranje: Osmancello, Memduh Akatay
Mix : MixedByG
LE CANE NE DEMEK?
Le Cane "Ey can, ey yar, canım" vb. anlamlara gelmektedir.